Il presidente Mattarella cerca casa e l’inquilina sorpresa gli chiede un selfie

Il presidente Mattarella cerca casa e l’inquilina sorpresa gli chiede un selfie

Il capo dello Stato ha visitato un appartamento in una zona centrale di Roma, tra il quartiere Trieste e villa Borghese. Segnale inequivocabile del no al... 01.10.2021, Sputnik Italia

Pronto a lasciare l’appartamento all’interno del Palazzo del Quirinale, il presidente Sergio Mattarella sta attivamente, e in prima persona, cercando casa a Roma. Un'altra dimostrazione, dopo il vaccino, di come il presidente non tenga alle corsie preferenziali.Un appartamento in affitto, vicino al centro ma non troppo e che sia disponibile da dicembre. Richieste ed elementi che sono emersi dopo che un’inquilina sorpresa ha fatto vedere la casa dove vive in affitto a un visitatore inaspettato, Mattarella appunto, e poi gli ha chiesto un selfie.Così la giovane che vive nella casa con il compagno avrebbe chiesto al capo dello Stato uno scatto, finito sulle pagine dei giornali.La visita è avvenuta nel pomeriggio del 29 settembre ed è stata riportata dai giornali, primo tra tutti il Corriere della Sera, in seguito al selfie dell’inquilina stupefatta dall’evento.L’appartamento che Mattarella ha visitato è grande ma non troppo, in uno stabile “signorile, con un salone luminoso, cucinino, due bagni e tre camere da letto. E, secondo il Corsera, ha il “pregio di essere molto vicino alla residenza di uno dei figli”.Nessun bis al QuirinaleSe le sue parole non lo avessero già chiarito abbastanza, la ricerca di una casa in affitto, disponibile da dicembre, è un segno definitivo della volontà del presidente di non presentarsi per un secondo mandato al Colle.Dal prossimo febbraio Mattarella sarà senatore a vita e si trasferirà dal Quirinale nella casa in affitto, per cui la ricerca ancora non si è conclusa. In precedenza, prima di diventare presidente, aveva abitato come giudice della Consulta, nella foresteria della Corte costituzionale, un monolocale. Prima ancora con la moglie aveva vissuto in una casa nel cuore del centro storico.

marco paradigma Affitto che ovviamente gli paga lo Stato, insieme a macchina blu, autista, viaggi gratis e quant'altro. Il re dei parassiti. 0

