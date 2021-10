Gran Bretagna, è allarme per la carenza di macellai: "A rischio le forniture per il Natale"

https://it.sputniknews.com/20211001/gran-bretagna-e-allarme-per-la-carenza-di-macellai-a-rischio-le-forniture-per-il-natale-13137051.html

Ancora un caso di mancanza di manodopera nel Regno Unito. Dopo il caso dei camionisti, ora l'emergenza riguarda i macellai, tra i quali si registra una significativa penuria di personale.A lanciare l'allarme, come riportato dall'Ansa è l’associazione del settore, arrivata ad affermare che le forniture di carne per il prossimo Natale sarebbero a rischio e i sudditi di sua maestà potrebbero vedersi costretti a rinunciare a uno dei loro stuzzichini preferiti, i pigs in blankets, i tipici wurstel avvolti da pasta sfoglia.Per far fronte alla carenza, il governo conservatore guidato da Boris Johnson potrebbe ripetere quanto già fatto proprio con i camionisti, ovverosia rilasciare dei visti temporanei per agevolare l’arrivo di un migliaio di operatori stranieri.A causare il deficit di manodopera in Gran Bretagna sono diversi fattori: innanzitutto, influiscono le misure restrittive sull'immigrazione introdotte in seguito alla Brexit.Inoltre, a dispetto di una ripartenza economica ormai alle operte, a farsi sentire sono le conseguenze della pandemia, oltre ad alcuni iter burocratici troppo lenti.

