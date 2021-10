"Giudizio illogico": TAR dà ragione alla studentessa del ricorso per voto preso al tema di maturità

https://it.sputniknews.com/20211001/giudizio-illogico-tar-da-ragione-alla-studentessa-del-ricorso-per-voto-preso-al-tema-di-maturita-13134352.html

Una studentessa modello di un liceo scientifico di Brescia si era presentata all’esame di maturità nel 2019 con una media dei voti impressionante - 8,82 su 10 - scrive Il Giorno Brescia, che ha ricostruito la vicenda, compreso un tondo 8 (su 10) in italiano. Anche alla prova d’esame è andato tutto come previsto, a parte il tema, che ha ricevuto una valutazione di 8 punti sì, ma su 20. Praticamente un 4 in decimali. Voto che la giovane non aveva mai visto in vita sua, e probabilmente, neppure poteva immaginare esistesse.Stupiti da cotanta severità da parte della commissione, lei e famiglia hanno chiesto gli atti e hanno voluto conoscere le motivazioni di un tale giudizio.“Insufficiente l’ideazione e pianificazione del testo, la padronanza lessicale, la correttezza grammaticale, l’uso della punteggiatura, la coerenza del percorso ragionativo”, era stata la motivazione.Una figuraccia assoluta insomma. Solo che, alla fine, la figuraccia sembra sia spettata alla commissione stessa, che a sua volta ha preso un votaccio, se possibile ancora peggiore, dal TAR.Quindi sarebbe praticamente impossibile riuscire a vincere un ricorso contro un giudizio dei professori, che per legge sono sottratti alla sindacabilità del giudice. A meno che… quei docenti non l’abbiano fatta proprio grossa.E la sentenza del TAR proprio di questo parla – “valutazione illogica”.Quindi la decisione ha accolto il ricorso presentato dalla famiglia, disponendo che l’Ufficio scolastico regionale della Lombardia nomini una nuova commissione che riesamini il tema che era stato stroncato per “valutazione illogica”, si legge nella sentenza.E per fortuna che la ragazza poi ha intrapreso il suo percorso universitario come da programma, cioè brillantemente, e la media abbassata non ha influito minimamente sulla sua ammissione. Altrimenti forse avrebbe chiesto anche i danni.

marco paradigma Successe anche a me al liceo scientifico: prendevo immancabilmente 4 nei temi di italiano con la motivazione "tema oscuro e vaporoso". Inutile dire che la prof era di sinistra estrema e io invece di destra (FdG). in orale però ero di gran lunga il migliore e non poteva mettermi meno di otto. Risultato: 6 da compromesso storico. Purtroppo dal 68 la scuola italiana è stata lottizzata dalla immonda bestia rossa, e i risultati nefasti si vedono ancora oggi. 1

