https://it.sputniknews.com/20211001/giovannini-siamo-in-piena-attuazione-del-pnrr-gia-assegnati-45-miliardi-di-euro-13130159.html

Giovannini: “Siamo in piena attuazione del Pnrr, già assegnati 45 miliardi di euro”

Giovannini: “Siamo in piena attuazione del Pnrr, già assegnati 45 miliardi di euro”

Secondo il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, l’Italia sta seguendo il piano ed è in linea con i tempi di riforme e bandi di gara per... 01.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-01T12:40+0200

2021-10-01T12:40+0200

2021-10-01T12:40+0200

ministero delle infrastrutture e trasporti

ferrovie

pnrr

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/11/10146540_0:28:3071:1755_1920x0_80_0_0_62403e4cab37cd65cce9604fa6f3feac.jpg

L’Italia sta rispettando le scadenze con l’Europa, il Pnrr è “in piena attuazione”, il governo è unito e sono stati già assegnati 45 miliardi di euro, il 74% delle risorse attribuite al ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile. Lo dice al Corriere della Sera il titolare del Dicastero Enrico Giovannini.Parole che mettono a tacere le voci di divisioni e che puntano a salvaguardare l’andamento del lavoro dell’esecutivo per la concretizzazione del Pnrr.Per Giovannini il Mims sta procedendo come previsto: “Il nostro ministero ha cinque riforme da completare entro l’anno, più la presentazione della proposta di legge delega per la riforma del codice degli appalti, già fatta a giugno anziché a dicembre”.Due delle riforme sono state realizzate, mentre altre due attendono la conversione del decreto legge infrastrutture e trasporti “entro il 10 novembre, un’altra richiede un atto amministrativo già in preparazione”.La prossima settimana il 92% dei fondi assegnatoGiovannini snocciola numeri e cifre, sicuro del lavoro che sta svolgendo il suo ministero per non perdere gli stanziamenti europei.E con la prossima Conferenza Stato-Regioni e gli accordi che saranno presi si salirà al 92%.Il focus, come detto in altre occasioni, è sulla rete ferroviaria: a RFI “abbiamo già assegnato 35 miliardi e non a caso sono già stati pubblicati i primi bandi”.“Con il Pnrr si porta l’alta velocità a nove milioni di persone, di cui sei milioni nel Mezzogiorno” ed è un “cambio epocale”, che cambia la vita delle persone.Le 102 opere in programmaIl ministro passa poi ai cantieri in via di definizione e alle altre grandi opere per cui sono stati nominati i commissari straordinari: 102 opere in tutto.“Sono opere che valgono 96 miliardi” e “una ventina di cantieri dovevano essere consegnati entro il 2021, di questi 12 sono già stati consegnati, nove lo saranno entro la fine dell’anno, un paio, riguardanti la ristrutturazione di presidi di sicurezza, slitteranno al 2022”.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

ministero delle infrastrutture e trasporti, ferrovie, pnrr