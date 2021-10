https://it.sputniknews.com/20211001/giornata-internazionale-del-caffe-lesperto-svela-gli-errori-da-non-fare-nel-prepararlo-13125343.html

Giornata internazionale del caffè, l'esperto svela gli errori da non fare nel prepararlo

Espresso, lungo, corto o macchiato. Comunque lo si preferisca, il caffè è la bevanda che più di tutte scandisce lo scorrere delle nostre giornate. 01.10.2021, Sputnik Italia

Il 1° ottobre è la Giornata internazionale del caffè, e per l'occasione, il sommelier del caffè Nicola Battista ha voluto fare chiarezza sui tanti errori e i falsi miti sul corretto uso della moka, uno degli strumenti che negli anni si è trasformato in un sinonimo di italianità.Ecco dunque le regole che, secondo l'esperto, andrebbero rispettate per la preparazione di un espresso a regola d'arte con la caffettiera.La Giornata internazionale del caffè è una giornata in cui si promuove e si celebra il caffè come bevanda, con eventi che si svolgono in tutto il mondo.La prima edizione ha avuto luogo il 1º ottobre 2015 a Milano, su iniziativa dell'International Coffee Organization.

