https://it.sputniknews.com/20211001/giorgio-starace-nominato-nuovo-ambasciatore-ditalia-a-mosca-succede-a-pasquale-terracciano-13135197.html

Giorgio Starace nominato nuovo Ambasciatore d'Italia a Mosca, succede a Pasquale Terracciano

Giorgio Starace nominato nuovo Ambasciatore d'Italia a Mosca, succede a Pasquale Terracciano

Giorgio Starace succede nella carica di Ambasciatore d'Italia in Russia a Pasquale Terracciano, giunto a fine mandato. 01.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-01T16:07+0200

2021-10-01T16:07+0200

2021-10-01T16:07+0200

italia

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/01/13135398_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_9c7dd20e17f3f973d7eb77c61cc0c44c.jpg

L'ambasciata d'Italia a Mosca ha riferito che Giorgio Starace è stato nominato nuovo Ambasciatore italiano in Russia:Starace ha sottolineato che la "Russia è un partner economico e commerciale di straordinaria rilevanza per l’Italia", e che nel Paese "l’Italia ha avviato investimenti strategici e sono tanti gli imprenditori italiani che operano con successo in questo mercato".Starace ha quindi assicurato che l'Ambasciata porterà avanti la propria opera atta a "tutelare gli interessi italiani in Russia".Giorgio Starace, da Tokyo a MoscaNel 2010, Starace era stato nominato Ambasciatore d'Italia ad Abu Dhabi (UAE) e, dal 2014, è accreditato dall'International Renewable Energy Agency nella posizione e nel grado di ambasciatore.Nel 2015 è tornato a Roma come Rappresentante Speciale del Ministro per la Libia presso la Direzione Generale degli Affari Politici e della Sicurezza. Dal 2017, Starace ha ricoperto l'incarico di ambasciatore d'Italia a Tokyo.PasqualeTerracciano, da Mosca a RomaRientra in Italia Pasquale Terracciano, ambasciatore d'Italia in Russia dal 2018.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, russia