GB, carte d'identità non saranno più valide per la maggior parte dei cittadini europei in transito

GB, carte d'identità non saranno più valide per la maggior parte dei cittadini europei in transito

01.10.2021

La maggior parte dei cittadini europei dovrà esibire un passaporto valido per poter entrare nel Regno Unito da venerdì, poiché il governo britannico smetterà di accettare carte d'identità nazionali come documento di viaggio, dopo l'uscita del paese dall'Unione Europea, avvenuta lo scorso anno.Ad annunciarlo oggi è stato il Ministero degli Interni di Londra:Secondo il Ministero degli Interni, le carte d'identità sono quasi la metà di tutti i documenti falsi rilevati alla frontiera.La modifica non si applicherà a coloro che fanno parte dell'EU Settlement Scheme del Regno Unito o hanno diritti equivalenti, questi cittadini potranno continuare a utilizzare le carte d'identità per entrare nel Regno Unito almeno fino al 2025.Commentando l'annuncio su Twitter, il ministro degli Interni Priti Patel ha affermato che l'obiettivo era quello di "rafforzare il confine e rispettare le esigenze del popolo per riprendere il controllo del nostro sistema di immigrazione".Nell'ambito dell'accordo sulla Brexit, che ha visto il Regno Unito lasciare definitivamente l'UE nel dicembre 2020, Londra ha posto al sistema di libera circolazione delle persone dal continente.

