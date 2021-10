https://it.sputniknews.com/20211001/gas-price-show-13136020.html

Gas price show

Il costo dei futures sul gas in Europa ha superato un nuovo record, superando i 1.197 dollari per mille metri cubi. 01.10.2021, Sputnik Italia

Il prezzo del gas in Europa continua a toccare nuovi massimi giornalieri: i futures sul gas europeo sono saliti oggi a un prezzo record di 100 euro per megawatt-ora.I prezzi dell'energia stanno aumentando dagli Stati Uniti all'Europa e all'Asia, mentre l'economia si riparte dopo lo stop dalla pandemia globale. Non è ancora arrivato l’inverno, pertanto questa mini-crisi ha per il momento una connotazione più economica che energetica.Va detto che nel mondo si verificano a cadenza regolare crisi energetiche di diversa gravità. Tra le ultime di cui abbiamo sentito parlare ci sono quella delle ghiacciate record e improvvise in Texas a febbraio di quest’anno e la mancanza di gas durante lo scorso inverno in Asia. Dopo ognuna di queste crisi si cerca di comprenderne meglio l’origine. Le ragioni di tali crisi sono numerose e da sempre si dà la colpa alle energie rinnovabili. Comunque in entrambi i casi c’è un fattore che influisce: la produzione di energia rinnovabile nei periodi summenzionati è diminuita in maniera significativa oppure è stata inferiore alle aspettative. Tuttavia, le rinnovabili non sono state la ragione principale delle crisi in Texas, Asia o in quella attuale in Europa.

