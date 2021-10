https://it.sputniknews.com/20211001/energia-a-settembre-aperti-14-impianti-estrazione-di-petrolio-e-gas-in-tutto-il-mondo-13135894.html

Energia, a settembre aperti 14 impianti estrazione di petrolio e gas in tutto il mondo

Il dato arriva dalle rilevazioni della Baker & Hughes, società statunitense specializzata nei servizi petroliferi. 01.10.2021, Sputnik Italia

Il numero di impianti di estrazione di petrolio e gas in tutto il mondo a settembre è cresciuto di 14 unità su base mensile, ovvero dell'1%, andando ad attestarsi sulle 1.448 unità.È quanto si apprende dal rapporto della società americana di servizi petroliferi e gas Baker Hughes.Stando ai dati dell'azienda, la metà dell'aumento si è registrato negli Stati Uniti, dove si conta una crescita di 7 unità pensili, pari all'1,4%.In Europa, il numero di impianti è aumentato di 1, per un totale di 106 unità, in Medio Oriente si è passati da 261 a 269.Nel recente periodo si è assistito, in Europa così come in altre parti del mondo, ad un repentino aumento della domanda di gas e petrolio, anche in vista dell'aumento dei consumi per la stagione invernale.In Italia, le difficoltà di approvvigionamento di risorse naturali porteranno, nell'anno in corso, ad un aumento della spesa per la corrente elettrica per le famiglie di 145€, rispetto all'anno precedente, mentre il gas costerà 155€ in più.

