Droga a Catania, smantellata organizzazione criminale a conduzione familiare

Droga a Catania, smantellata organizzazione criminale a conduzione familiare

I membri dell'organizzazione criminale portavano avanti le operazioni di spaccio anche in presenza di minori. 01.10.2021, Sputnik Italia

La Procura distrettuale di Catania ha emesso un'ordinanza cautelare a carico di sette persone, residenti ad Aci Bonaccorsi, accusate di associazione a delinquere e traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Lo riferisce il Giornale di Sicilia.Il sodalizio criminale, principalmente fondato da un singolo nucleo familiare, è stato smantellato al termine dell'indagine denominata 'Demolition'.Gli inquirenti, attraverso l'attività investigativa, sono riusciti a ricostruire le dinamiche dello spaccio di cocaina, che avveniva anche in presenza di bambini, come dimostrato dalle registrazioni a circuito chiuso delle telecamere.Le sette persone arrestate oggi dai carabinieri di Acireale avevano la base logistica in un bar di Aci Bonaccorsi e avevano esteso i propri interessi criminali anche ad altri comuni dell’hinterland del catanese.L’ordinanza cautelare è stata eseguita in collaborazione con carabinieri della compagnia di Intervento operativo del XII° Reggimento Sicilia e dei nuclei Elicotteri e Cinofili.

