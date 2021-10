Cumbre Vieja, le colate laviche hanno formato una penisola di 20 ettari nell'Oceano Atlantico

https://it.sputniknews.com/20211001/cumbre-vieja-le-colate-laviche-hanno-formato-una-penisola-di-20-ettari-nelloceano-atlantico-13133601.html

La lava del vulcano Cumbre Vieja di La Palma, che ormai sgorga ininterrottamente da giorni, dallo scorso 19 di settembre, ha formato una penisola che ha... 01.10.2021, Sputnik Italia

A riportarlo è il quotidiano britannico The Guardian, citando l'Istituto vulcanico delle Isole Canarie (INVOLCANO).Da allora, INVOLCAN ha pubblicato un video che mostra la lava fumante nell'atto di creazione di una vera e propria penisola in quelle che un tempo erano le acque dell'Oceano Atlantico.I servizi di emergenza delle Isole Canarie hanno avvertito che la lava di La Cumbre Vieja aveva raggiunto l'Oceano Atlantico all'inizio di martedì, con esperti che hanno espresso preoccupazione per la possibile emissione di gas tossici nell'atmosfera.I residenti locali sono stati invitati a rimanere all'interno delle loro abitazioni per ragioni di sicurezza.Secondo gli scienziati, il delta lavico di nuova formazione potrebbe favorire lo sviluppo della flora e della fauna locali nei prossimi anni.L'eruzione del Cumbre ViejaLa Cumbre Vieja, un vulcano attivo sull'isola spagnola di La Palma, ha iniziato a eruttare lo scorso 19 settembre, con cascate di lava che continuano da allora ininterrotte.Circa 6.000 persone del posto sono state costrette a lasciare le loro case, ma finora non sono state registrate vittime. I vulcanologi prevedono che l'eruzione della Palma potrebbe durare "tra i 24 e gli 84 giorni".

