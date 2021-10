https://it.sputniknews.com/20211001/crac-banca-etruria-1-condannato-e-23-assoluzioni-13131731.html

Crac Banca Etruria, 1 condannato e 23 assoluzioni

Crac Banca Etruria, 1 condannato e 23 assoluzioni

Erano oltre 20 gli imputati accusati di bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice. 01.10.2021, Sputnik Italia

Il Tribunale di Arezzo ha emesso una condanna a 6 anni e 23 assoluzioni in relazione al caso del crac di Banca Etruria.A scontare la pena in carcere sarà il finanziere Alberto Rigotti, ex consigliere dell'istituto bancario.Assolti, tra gli altri, anche l'ex presidente dell'ultimo Consiglio di amministrazione della banca, Lorenzo Rosi.Il processo a Branca EtruriaIn questi due anni si sono succedute decine di udienze, sono stati ascoltati decine di testimoni e sono state sviscerate le vicende finanziare che hanno portato al tracollo dell'istituto di credito aretino.La parabola di Banca Etruria ha avuto così il suo epilogo con la liquidazione coatta amministrativa del fatidico 22 novembre del 2015, alla quale seguì l'insolvenza dichiarata nel febbraio del 2016 a causa di un buco da 200 milioni di euro.

