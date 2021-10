https://it.sputniknews.com/20211001/covid-italia-quasi-l80-della-popolazione-ha-completato-il-ciclo-vaccinale-13128321.html

Covid Italia, quasi l'80% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale

Covid Italia, quasi l'80% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale

Aumenta anche il numero di terze dosi somministrate alle fasce di popolazione oggetto di richiamo. 01.10.2021

In Italia sono state somministrate finora 71.611 terze dosi del vaccino contro il Covid, pari al 7,69% della popolazione oggetto di dose aggiuntiva-richiamo.Lo si apprende nel report del commissario straordinario per l'Emergenza sanitaria, aggiornato alle ore 14:01 di ieri.Per quanto riguarda, invece, gli italiani che dall'inizio della campagna vaccinale hanno avuto almeno una dose di siero, la cifra ammonta a 45.126.105, pari cioè all'83,55% della popolazione .Numeri in aumento anche per quanto riguarda i cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale, ben 42.417.178, pari al 78,54% della popolazione maggiore di 12 anni.In particolare, le forniture in Italia hanno riguardato 70.143.168 dosi di Pfizer/BioNTech,15.235.688 di Moderna, 11.543.358 di Vaxzevria e 1.958.891 di Janssen.

Vera 22 Israele ha detto che sta somministrando la terza dose tanto per, non sa cosa altro fare. Praticamente vaccini mRNa (Pfizer e Moderna) sono inutili per il nuovo virus che sta circolando. Il virus si è attenuato nel tempo, come ogni virus e per questo è meno morale e per questo abbiamo I numeri stabili. Visto che questi vaccini sono tarrati su virus orginale che non esiste piu' non ha proprio piu' senso continuare a vaccinare (ne prima ne seconda ne terza dose) 0

Vera 22 Questo "QUASI 80%" da un mese che lo stiamo sentendo. Purtroppo o per fortuna continua a rimmanere il "QUASI" 0

