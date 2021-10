https://it.sputniknews.com/20211001/covid-italia-incidenza-scende-a-37-casi-per-100000-abitanti-stabile-lindice-rt-13130360.html

Covid Italia: incidenza scende a 37 casi per 100.000 abitanti, stabile l'indice Rt

Covid Italia: incidenza scende a 37 casi per 100.000 abitanti, stabile l'indice Rt

Scende lievemente anche il tasso di occupazione delle terapie intensive. 01.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-01T10:03+0200

2021-10-01T10:03+0200

2021-10-01T10:03+0200

italia

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/01/10486632_0:235:2803:1812_1920x0_80_0_0_2256cbb2a0bb4b6933a08ff1dfc63d29.jpg

Anche questa settimana si è registrato un nuovo calo dell'incidenza dei casi Covid in Italia, mentre resta stabile il valore dell'indice Rt.È quanto emerge dalla bozza di monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss) e ministero Salute.In particolare, nel periodo 8-21 settembre 2021, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,83, sostanzialmente stabile dunque rispetto alla rilevazione precedente, quando era 0,82.Migliorano invece i dati sull'incidenza relativa al periodo che scende a 37 casi ogni 100.000 abitanti, in diminuzione rispetto ai 45 della scorsa settimana e ai 54 di quattordici giorni fa.Calano anche ricoveri e terapie intensiveProsegue, anche se in maniera lieve, la riduzione del carico sugli ospedali italiani, con il il tasso di occupazione in terapia intensiva dei malati di Covid che continua a scendere, attestandosi al 5,1% con una riduzione del numero di persone ricoverate da 516 a 459.Diminuisce ancora, anche il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale, passando dal 6,8% al 5,9%. Il totale dei ricoverati in queste aree subisce un lieve calo da 3.937 a 3.418.Solo il Lazio a rischioUna sola Regione, il Lazio, risulta questa settimana classificata a rischio moderato. Le restanti venti Regioni/Province autonome risultano classificate invece a rischio basso.I numeri del Covid-19 in ItaliaStando agli ultimi dati resi pubblici nel bollettino di ieri, sono 4.669.355 i cittadini italiani che hanno contratto il coronavirus dall'inizio dell'emergenza pandemica.Ammonta invece a 130.921 il quantitativo dei decessi dovuti per causa o concausa di Covid-19, mentre sono 4.447.126 i guariti.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, coronavirus in italia