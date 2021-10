https://it.sputniknews.com/20211001/covid-bassetti-monoclonali-guariscono-e-costano-meno-di-un-ricovero-ma-poco-usati-in-italia-13136637.html

Covid, Bassetti: "Monoclonali guariscono e costano meno di un ricovero, ma poco usati in Italia"

L'utilizzo estensivo degli anticorpi monoclonali avrebbe permesso di evitare migliaia di morti per Covid, secondo l'infettivologo del San Martino di Genova. 01.10.2021, Sputnik Italia

"Perché in Italia si usano così poco gli anticorpi monoclonali? Pare che i frigoriferi degli ospedali siano pieni, ma che non vengano usati". Lo ha scritto in un post di Facebook Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova."Gli anticorpi monoclonali costano molto meno di un ricovero, guariscono specialmente se utilizzati nei primi giorni dall’inizio della malattia (noi li consigliamo entro i primi 5 giorni dall'inizio dei sintomi), ma vengono usati poco e non si capisce perché", prosegue Bassetti, secondo cui, durante l'estate, "è stato trattato con gli anticorpi monoclonali solo il 9% dei contagiati sopra i 70 anni. Noi, in Liguria, abbiamo trattato con i monoclonali oltre il 30% dei contagiati con più di 70 anni, grazie alla collaborazione tra ospedale e territorio attiva dall'autunno 2020. Siamo arrivati a 600 pazienti trattati in tutta la Liguria, di cui 300 solo al San Martino".Per Bassetti bisogna estendere l'utilizzo a tutte le Regioni e tutti gli ospedali. "È un diritto di tutti cittadini", precisa, sottolineando che le Regioni che non li stanno utilizzando dovrebbero motivarne le ragioni.Ieri è arrivato il comunicato del gruppo farmaceutico Roche sull'efficacia del 'cocktail' di anticorpi monoclonali Casirivimab-Imdevimab (Ronapreve) nel ridurre significativamente la carica virale di pazienti ricoverati con Covid-19. Sviluppato assieme alla società biotecnologica newyorkese Regeneron Pharmaceuticals, il farmaco è stato autorizzato in Giappone nel mese di luglio, dopo aver già ricevuto un'autorizzazione d'urgenza o temporanea in Svizzera, Stati Uniti, in Canada.

Serghei Istrati Sei la sgualdrina del giornale. Prima parlavi del plasma poi hai insistito sui vaccini e adesso quando la verità viene fuori che il vaccino non serve e no serviva affatto parli di monoclonali. Sei un falso. E da incriminare insieme a Draghi e attraverso la ciurma 3

marco paradigma Non serve tanto lusso. I medici di base devono poter prescrivere ai propri assistiti idrossiclorochina (Paquenil), Invermectina e Anakinra (kineret). Altrimenti dopo l'insulsa vigile attesa si arriva in ospedale già cadaveri a farsi dare gli anticorpi monoclonali. I criminali come Bassetti non vogliono accettare l'idea che il covid si cura a casa, non in ospedale. Non vogliono perdere il delirio di onnipotenza che la lobby degli untori/vaccinatori gli ha regalato (più i soldi delle interviste e chissà che altro). 2

