https://it.sputniknews.com/20211001/cingolani-alla-precop-26-nessun-bla-bla-bla-e-successo-qualcosa-di-eccezionale-13129410.html

Cingolani: “Alla preCop 26 nessun bla bla bla, è successo qualcosa di eccezionale”

Cingolani: “Alla preCop 26 nessun bla bla bla, è successo qualcosa di eccezionale”

Per il ministro della Transizione ecologica è giusto che i giovani “ci bastonino”, ma bisogna dare il tempo alle industrie di trasformarsi senza lasciare... 01.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-01T11:13+0200

2021-10-01T11:13+0200

2021-10-01T11:13+0200

ambiente

roberto cingolani

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/13/12968192_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_83445f047e976cd7d166b511be0ec816.jpg

Alla Youth4Climate, che si è svolta durante la preCop 26 a Milano, in vista della conferenza sul clima di Glasgow, “è successo qualcosa di eccezionale. Avevo aspettative enormi, sono state superate”, dice il ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani, intervistato da La Stampa.“Il lavoro che abbiamo fatto è tutto il contrario del 'bla bla bla’. – dice riferendosi alle critiche dei giovani ambientalisti, Greta Thunberg in testa - A Milano è successo qualcosa di importante, con quattrocento ragazzi che hanno preso l’aereo e, per due giorni, hanno lavorato per produrre un documento di proposte. Il nostro impegno è portare questo testo alla Cop 26. È giusto che loro provochino, ed è nostro compito dare risposte”.La transizione è necessaria, ma serve dialogoPer Cingolani, il Pnrr, che è lo strumento con cui in Italia si lancerà la transizione energetica, “è assolutamente audace. Porteremo l’energia prodotta dalle rinnovabili oltre il 70%”.Ma bisogna andare oltre e “mettere a terra i risultati di queste azioni. Ma noi produciamo l’1% dei gas climalteranti, metterci a posto la coscienza non basta”.Ci sono infatti settori, come l’automotive, dove ci sarà una vera rivoluzione, dal termico all’elettrico o combustioni alternative.Un cambiamento da fare in più passi, il primo “salto” entro nove anni e poi ce ne saranno altri 20 per completare la transizione.“Cerchiamo di salvaguardare il lavoro e diamo modo alle filiere di riconvertirsi”.

Vera 22 Una domanda per Cingolani: Ma litio per le batterie di auto elettriche ce l'ha?.... Sapete che vi dico, visto I tempi che stanno arrivano o ci importiamo I mecanici Cubani o ci compriamo le bici (pero' quelle vintage, sono piu' facili da aggiustare) 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

ambiente, roberto cingolani