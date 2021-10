https://it.sputniknews.com/20211001/caccia-a-matteo-messina-denaro-in-sicilia-decine-di-perquisizioni-per-stanare-i-fiancheggiatori-13128455.html

Caccia a Matteo Messina Denaro, in Sicilia decine di perquisizioni per stanare i fiancheggiatori

Caccia a Matteo Messina Denaro, in Sicilia decine di perquisizioni per stanare i fiancheggiatori

Maxi-operazione della Polizia di stato, che dalla primissima mattinata odierna è impegnata in una serie di perquisizioni in diverse zone della Sicilia... 01.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-01T08:33+0200

2021-10-01T08:33+0200

2021-10-01T09:41+0200

italia

mafia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/829/17/8291784_0:922:1389:1703_1920x0_80_0_0_5e42b5ec3608084ad72524b1e84421ad.jpg

Il numero uno di Cosa Nostra è latitante dal lontano 1993.La Dda di Palermo ha disposto l'impiego di circa 150 agenti delle squadre mobili di Palermo, Trabani e Agrigento, che per l'occasione sono supportati dagli uomini del Servizio centrale operativo e dai reparti prevenzione crimine di Sicilia e Calabria.I controlli, come riferisce il Giornale di Sicilia, si sono concentrati in particolare su sette comuni: Castelvetrano, Campobello di Mazara, Santa Ninfa, Partanna, Mazara del Vallo, Santa Margherita Belice e Roccamena.Ad essere oggetto delle perquisizioni sono una serie di soggetti sospettati dagli inquirenti di essere fiancheggiatori del numero uno di Cosa Nostra, ma anche altri personaggi considerati vicini alle cosche trapanesi e agrigentine.Gli sviluppi sulla caccia a Matteo Messina DenaroIl nome del superlatitante di Cosa Nostra è tornato in auge nell'ultimo periodo, con una serie di notizie riguardanti il suo possibile rintracciamento e fermo, che sono però finite in un vicolo cieco.Poche settimane fa, la Polizia giudiziaria aveva fatto irruzione in un ristorante dell'Aja, nei Paesi Bassi, dove secondo una segnalazione Messina Denaro avrebbe dovuto tenere un incontro con altre due persone.In realtà, la prova del Dna ha dimostrato che l'uomo sospettato di essere il latitante, non era altro che un cittadino britannico recatosi in Olanda con il figlio per seguire il Gran Premio di Formula 1.Nella fotografia in questione è possibile vedere un SUV con a bordo due persone, uno dei quali corrisponderebbe all'identikit di Matteo Messina Denaro. Qualora la foto dovesse risultare autentica, si tratterebbe del primo avvistamento accertato del supercriminale dal 1993.

https://it.sputniknews.com/20210929/marco-siclari-senatore-di-forza-italia-condannato-per-scambio-elettorale-politico-mafioso-13103462.html

https://it.sputniknews.com/20210924/stato-mafia-ingroia-sentenza-double-face-condannati-i-mafiosi-assolti-i-politici-13029863.html

marco paradigma Ma quale super boss mafioso. E' solo uno specchietto per le allodole. La vera mafia vive agiatamente coperta dallo Stato. E' questo uno dei compiti principali della massoneria, che infatti viene a sua volta protetta. 0

brenton cent Come sono stato curato dal mio virus dell'herpes Mi è stato diagnosticato l'herpes genitale per 2 anni e sto cercando una cura. Ho letto una testimonianza su questa piattaforma di una donna che è stata curata dal diabete con il dottor Ahmed Usman Herbal Medicine, dopo molte discussioni e alcune domande che ha preparato la medicina a base di erbe e ha chiesto il mio indirizzo. 3 giorni dopo ho ricevuto l'erboristeria e la sua segreteria compreso l'indirizzo email ufficiale del medico. Ho contattato il dottore attraverso la sua lettera e ho bevuto medicine a base di erbe per 21 giorni. Dopo aver terminato la medicina a base di erbe, ho fatto un test e il mio risultato IgG è stato confermato negativo senza alcun virus trovato nel mio sangue. Contatta il dottor Ahmed e lasciati curare. mandagli un'e-mail a; drahmedusman5104@gmail.com o inviagli un SMS WhatsApp +14436204203. Ha rimedi erboristici per diabete, epatite, cancro, leucemia, fibrosi 0

3

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, mafia