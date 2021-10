https://it.sputniknews.com/20211001/bonus-terme-caputi-federterme-misura-intelligente-per-la-salute-ringraziamo-mise-e-invitalia-13137169.html

Bonus Terme, Caputi (Federterme): Misura intelligente per la salute, ringraziamo Mise e Invitalia"

Bonus Terme, Caputi (Federterme): Misura intelligente per la salute, ringraziamo Mise e Invitalia"

Come fare per richiedere il bonus terme. Registrazione e accesso al bonus. Le date, i requisiti, l'importo.

2021-10-01T20:58+0200

2021-10-01T20:58+0200

2021-10-01T20:58+0200

italia

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/01/13137904_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_00d7ffd28f7b6a923250ab07fbb58751.jpg

Il via per il bonus terme è fissato l'8 novembre. Lo ha reso noto il Mise oggi precisando che dallo stesso giorno i cittadini potranno richiedere il contributo prenotando i servizi termali, mentre gli stabilimenti termali potranno aderire registrandosi sulla piattaforma Invitalia a partire dalle 12.00 del 28 ottobre. Ferderterme- Confindustria approva l'iniziativa che definisce una misura "intelligente". "Il bonus terme partirà a breve e di questo ringraziamo il Mise e Invitalia. E' un'intelligente misura per migliorare la salute degli italiani", ha dichiarato in una nota il presidente Massimo Caputi. Un altro aspetto importante valorizzato dal bonus riguarda il turismo termale "perfetto per la destagionalizzazione", che allo stesso tempo può "intercettare target differenti perché l'offerta termale, dislocata lungo tutta la Penisola è particolarmente diversificata"."Gli italiani - conclude - stanno sempre più scoprendo le Terme - presidio sanitario obbligatorio- funzionali a migliorare la salute, anche per riabilitazione post Covid".Come accedere al bonus terme Sono stati stanziati 53 milioni di euro per un voucher fino a 200 euro a persona da utilizzare negli stabilimenti termali indicati dal governo, indipendentemente dall'Isee e fino a 60 giorni dalla prenotazione. Il voucher copre fino al 100% del servizio termale scelto, ma con un massimale di 200 euro a persona.L’obiettivo del governo è quello di agevolare i cittadini nell’acquisto di servizi termali accreditati e sostenere un settore particolarmente colpito dalla pandemia e dalle chiusure.Le richieste si potranno effettuare sul sito del ministero dello Sviluppo economico, di Invitalia o di Federterme. La prenotazione si potrà effettuare presso la struttura termale accreditata e scelta che poi provvederà a rilasciare un attestato di prenotazione, valido 60 giorni.Sarà poi “l’ente termale presso il quale il cittadino ha fruito i servizi termali che provvederà a richiedere a Invitalia, mediante apposita piattaforma informatica, il rimborso del valore del buono utilizzato dal cittadino”, si legge sul sito del Mise.

brenton cent

Experience report on herpes treatment I have been diagnosed with genital herpes for 2 years and am looking for a cure. I read a testimony on this platform from a woman who was cured of diabetes with Doctor Ahmed Usman Herbal Medicine after much discussion and some questions he prepared herbal medicine and asked for my address. 3 days later, I received the herbal medicine and with his presdicine, including the doctor's official email address. I contacted the doctor through his cription, and I drank herbal medicine for 21 days. After I finished herbal medicine, I went for a test and my IgG result was confirmed negative with no virus found in my blood. Contact Doctor Ahmed and let yourself be cured. email him at; drahmedusman5104@gmail.com or send him a whatsapp text +14436204203 . He has herbal remedies for diabetes, hepatitis, cancer, leukemia, fibrosis

0