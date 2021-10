https://it.sputniknews.com/20211001/bollette-da-oggi-scattano-i-rincari-30-per-lenergia-elettrica-14-per-il-metano-13129580.html

Bollette, da oggi scattano i rincari: +30% per l'energia elettrica, +14% per il metano

L'autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) stima un rincaro a famiglia di 145€ all'anno per la corrente elettrica e di 155€ per il gas. 01.10.2021, Sputnik Italia

Da oggi scattano i rincari di luce e gas per famiglie e imprese, che in bolletta troveranno aumenti del 30% per la corrente elettrica e del 14% per il metano. Una stangata da 300 euro all'anno, attutita dalla calmierazione del governo, che ha consentito di dimezzare i costi.Nell'ultimo trimestre dell'anno, infatti, il costo delle utenze elettriche aumenterà del 29,8% e quella del gas del 14,4%. Senza l'intervento del governo, i rincari sui mercati internazionali avrebbero determinato aumenti superiori al 45% della bolletta dell’elettricità e di oltre il 30% di quella del gas.Le stime di Arera“La straordinaria dinamica dei prezzi delle materie prime verso i massimi storici e le alte quotazioni dei permessi di emissione di CO2 avrebbero portato ad un aumento superiore al 45% della bolletta dell’elettricità e di oltre il 30% di quella del gas", fa sapere l'organo regolatore.L''Arera rileva che i 3 miliardi di euro stanziati dal Governo con il Decreto-Legge 27 settembre 2021 n. 130 per le imprese e le famiglie, così come una riduzione al 5% dell’IVA sul gas, hanno permesso di alleggerire la stangata.Chi non subirà gli aumentiIl governo ha tagliato gli oneri di sistema a 29 milioni di famiglie e 6 milioni di microimprese, mentre ha azzerato gli aumenti per circa 3 milioni di nuclei familiari aventi diritto ai bonus di sconto per l'elettricità e il gas.Le famiglie protette dagli aumenti sono quelle con un Isee inferiore agli 8.265 euro annui oppure i nuclei familiari numerosi, con almeno 4 figli e Isee a 20 mila euro annui, i percettori di reddito o pensione di cittadinanza e utenti in gravi condizioni di salute.

