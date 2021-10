https://it.sputniknews.com/20211001/berlusconi-senza-i-moderati-la-destra-regala-il-paese-alla-sinistra-13132681.html

Berlusconi: "Senza i moderati, la destra regala il Paese alla sinistra"

Il leader di Forza Italia torna a parlare dalle pagine de Il Giornale di una coalizione di centrodestra e del ruolo decisivo del suo partito per vincere le... 01.10.2021, Sputnik Italia

"Il centro-destra in Italia non esisterebbe, come non è mai esistito in passato, se non lo avessimo creato noi, costruendo le condizioni perché potesse essere forza di governo". Lo scrive Silvio Berlusconi in un editoriale pubblicato su Il Giornale, assicurando che il governo Draghi non prefigura un riposizionamento di Forza Italia, che definisce "impossibile e contrario alla nostra natura".Insistendo poi sulla necessità di riunire i moderati cristiani alla destra in una grande coalizione liberale, il leader azzurro ribadisce la necessità politica del ruolo di Forza Italia nel centrodestra.Anche in Italia "la possibilità per il centro-destra di tornare alla guida delle maggiori città del Paese è direttamente legata alle scelte dell'elettorato moderato, pragmatico, meno schierato ideologicamente, liberale per indole e per legittimo interesse, sensibile ai valori cristiani nei quali noi ci identifichiamo senza volerne fare una bandiera politica", prosegue.Secondo Berlusconi, le scelte di questo elettorato ricadono su Forza Italia e "solo a questa condizione" il centrodestra può ambire a "vincere" le elezioni e, soprattutto, "governare le nostre città e il nostro Paese"."Questo - aggiunge ancora - è nell'interesse di tutto il centro-destra e sono convinto che i nostri alleati ne siano ben consapevoli. Non si governa una grande metropoli europea, né ancor meno un grande Paese dell'Occidente, senza le idee, i valori, i metodi di governo che ci legano all'Europa e all'Occidente". "Forza Italia - ribadisce - non fa parte del centro-destra, Forza Italia è il centro-destra".

marco paradigma Senza inutili moderati, la destra si sarebbe già liberata della sinistra in questo Paese, regolando i conti con i vigliacci della resistenza. La verità è che Berlusconi sta a Forza Italia come Beppe Grillo sta al M5s: invenzioni massoniche per lasciare in piedi la Repubblica nella più ampia mentalità gattopardiana. 0

