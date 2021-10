https://it.sputniknews.com/20211001/avv-ruggiero-minori-sottratti-il-caso-eitan-e-solo-la-punta-delliceberg-13134867.html

Avv. Ruggiero: “Minori sottratti: Il caso Eitan è solo la punta dell’iceberg”

I casi di bambini contesi tra l’Italia e all'estero sono quasi 250 all’anno e, nella maggioranza delle situazioni, circa il 60%, riguarda minori portati fuori... 01.10.2021, Sputnik Italia

Il restante 40% è rappresentato da bambini che si trovano in Italia e sono reclamati dall’estero. Meno del 5% dei bambini portati via fa ritorno in Italia, degli altri si perdono le tracce negli anni, senza nessun intervento delle Autorità preposte per riportarli fisicamente a casa. Una statistica che fa non solo riflettere ma dovrebbe spingere ad agire subito.Abbastanza spesso i minori vengono sottratti e portati in Russia. Uno degli ultimi casi si è scoppiato qualche anno fa. Si tratta della storia di un padre disperato che di punto in bianco si è ritrovato privato del suo piccolo. Nel 2009 l’uomo si era sposato con la donna: una relazione entusiasmante che ha portato nel 2012 alla nascita del loro bambino, italiano. Qualcosa tra loro è cambiato tra il novembre del 2014 e il Capodanno 2015. I suoceri, di vecchio stampo tradizionale russo, non avrebbero mai accettato un certo tipo di educazione per il nipote. Lo volevano “russo” a tutti gli effetti, tanto da pianificare già dal mese di novembre la grande fuga verso Mosca. Nel 2017 sul banco degli imputati erano finiti la mamma del piccolo e i genitori di lei, i nonni materni. La famiglia, in concorso di reato, era accusata di sequestro di persona e di sottrazione di minore. Tutti e tre sono stati condannati a 4 anni di reclusione.Nell’corso dell'intervista rilasciata a Sputnik Italia l’Avvocato Valentina Ruggiero, esperto in diritto di famiglia, minorile e diritto accessori ha spiegato l’iter da seguire ma anche limiti, falle e lungaggini delle attuali procedure.— Avvocato Ruggiero, perché negli ultimi anni il problema dei minori allontanati in Italia è diventato così complesso?— In realtà, non si tratta di un fenomeno sono degli ultimi anni. La sottrazione internazionale di minori è sempre stata una questione molto delicata e complessa, nella quale entrano in gioco molte dinamiche psicologiche, sociali e familiari, e nella risoluzione dobbiamo sempre mettere al primo posto il benessere dei minori.Ciò che effettivamente è cambiato è l’estrema facilità con cui ci si possa spostare, andando all’estero anche con minori per motivi ludici o scolastici. Questo rende più semplice far uscire dal paese con l'inganno un minore, ancor di più se accompagnato da un genitore o da un parente stretto, per poi trasferirsi stabilmente in altro stato.— Come si concludono di solito i casi simili a quello di Eitan - l’orfano di 5 anni, unico sopravvissuto della tragedia della funivia di Stresa sul Mottarone -ma privi di attenzione mediatica? Quanto spesso viene richiesto l’intervento delle forze dell'ordine e l’attivazione della Convenzione dell'Aja?— Purtroppo, questi casi non hanno sempre un lieto fine. Riportare un minore in Italia può essere davvero complicato, soprattutto se è stato condotto in un paese che non ha aderito ai trattati internazionali, dei quali ad oggi la Convenzione dell'Aja è la più importante in materia.I casi di sottrazione di minori vengono denunciati quasi immediatamente, non appena l’altro genitore capisce che c’è qualcosa che non va, e subito vengono protocollate.— A Suo avviso, il caso Eitan è vicino alla soluzione?— Penso di sì, poiché si sta trattando una conciliazione e ci si sta muovendo in modo abbastanza rapido e seguendo tutti gli step necessari.Probabilmente in questo caso ha influito positivamente la grande visibilità mediatica che ha fatto sì che la vicenda restasse sempre tra le notizie più importanti dei giornali e dei telegiornali italiani e stranieri. Come avvocato, posso dirmi fiduciosa in una prossima e positiva risoluzione. Come essere umano e come madre, spero che Eitan possa tornare presto in Italia.— Come difendere i propri bambini dagli allontanamenti?— Il primo passo per tutelare i nostri figli da episodi simili, soprattutto se sappiamo che potrebbe esserci anche il minimo rischio, è fare sempre molta attenzione e custodirne i documenti in modo che nessuno possa avervi accesso.So che quando ci si sposa o si fanno figli con qualcuno, si pensa solo all’amore, ma quando si tratta di coppie con persone provenienti da paesi e culture diverse, il consiglio è quello di fare sempre davvero molta attenzione ai viaggi nei paesi di origine dell’altro genitore, controllare i documenti e al minimo sospetto chiedere al Giudice competente un limite temporale per il viaggio.— Il Suo consiglio: cosa deve fare passo per passo il genitore quando il minore viene sottratto e condotto all’estero?— La soluzione per sbloccare questa situazione intollerabile una volta per tutte? Serve una legge più rigorosa oppure ha in mente qualche altra soluzione?— Le leggi possono anche essere molto rigorose, ma ogni Stato ha potere di legiferare solo per quanto riguarda il proprio territorio. Una volta varcati i confini nazionali, la situazione diventa più complessa.A mio avviso, l'unico rimedio che potrebbe davvero cambiare le cose è creare un organo sovranazionale, che sia collaborativo ed efficiente, in grado di mediare tra gli Stati e le parti in causa. È importante, però, che questo organo sia insignito di poteri non solo conciliativi, ma anche decisionali, che possa agire con i vari Stati. Un'autorità che non si limiti alla mera mediazione, ma che abbia anche pieni poteri di azione.L'opinione dell'autore può non coincidere con la posizione della redazione.

