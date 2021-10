https://it.sputniknews.com/20211001/auto-elettriche-ed-efficienza-energetica-patto-tra-eni-e-hyundai-per-colonnine-e-transizione-verde-13138047.html

Auto elettriche ed efficienza energetica, patto tra Eni e Hyundai per colonnine e transizione verde

Auto elettriche ed efficienza energetica, patto tra Eni e Hyundai per colonnine e transizione verde

Le due aziende hanno sottoscritto un'intesa per lo sviluppo della mobilità elettrica in Italia destinata sia ai privati che alle aziende. 01.10.2021

2021-10-01T22:29+0200

2021-10-01T22:29+0200

2021-10-01T22:29+0200

Un passo nella giusta direzione, quella auspicata dal Pnrr, e che va verso la transizione ecologica. Eni gas e luce e Hyundai hanno sottoscritto un accordo per lo sviluppo della mobilità elettrica in Italia con l'obiettivo di ampliare la gamma delle soluzioni per la ricarica delle auto elettriche e per incentivare l'efficienza energetica.Un’intesa che si propone di offrire servizi sia ai privati che alle aziende, tra colonnine di ricarica, forniture di energia e efficientamento.Gli altri obiettiviL’accordo prevede anche un’offerta personalizzata per le forniture di energia, in base alle esigenze del cliente.Per la parte aziendale, i clienti della casa auto potranno studiare progetti compositi: da una parte le soluzioni di ricarica per i veicoli elettrici e dall’altra interventi di efficientamento energetico per migliorare le prestazioni senza investimenti iniziali o costi di gestione.La transizione di EniLa ricerca di soluzioni sempre più green è per Eni ormai un imperativo.Dai test sull’energia “delle stelle”, con il sistema di fusione magnetica, elaborato con il MIT, alle applicazioni dell’idrogeno, il Cane a sei zampe porta avanti la sua strategia di transizione energetica.Eni entro il 2050 sarà leader nella produzione e vendita di prodotti totalmente decarbonizzati.L'accordo con Hyundai rientra tra le iniziative di Eni gas e luce per lo sviluppo del settore della mobilità elettrica in Italia: nel 2019 ha infatti fatto il suo debutto nel mercato della mobilità elettrica con E-Start, la gamma di prodotti di ricarica per veicoli elettrici pensata per clienti residenziali e business.Ad agosto 2021 ha sottoscritto un accordo che prevede l'acquisizione di Be Power che, tramite la controllata Be Charge, è il secondo operatore italiano con oltre 5.000 punti di ricarica per veicoli elettrici sul suolo pubblico.

