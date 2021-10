https://it.sputniknews.com/20211001/alitalia-ita-verso-lestensione-della-cig-ai-lavoratori-sino-al-2023-13134072.html

Alitalia-Ita: verso l'estensione della Cig ai lavoratori sino al 2023

Alitalia-Ita: verso l'estensione della Cig ai lavoratori sino al 2023

Durante il tavolo al ministero del Lavoro, circa 200 lavoratori Alitalia hanno manifestato a Piazza della Repubblica contro il piano dell'ad di Ita Altavilla. 01.10.2021, Sputnik Italia

Spunta l'ipotesi di estendere la cassa integrazione fino al 2023 per i lavoratori Alitalia che non saranno assorbiti da Ita. Lo si apprende da fonti sindacali, mentre al ministero del Lavoro è in corso il tavolo tra sindacati, i tre commissari e il ministro Andrea Orlando.L'incontro di oggi, iniziato verso le 11:30, si è incentrato sugli ammortizzatori sociali e le relative coperture economiche. Al tavolo delle trattative hanno inoltre preso parte la viceministra Laura Castelli e, per il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, la viceministra Teresa Bellanova.Le proteste dei lavoratoriProseguono intanto le manifestazioni dei lavoratori Alitalia, riuniti in presidio in Piazza della Repubblica. Circa 200 persone hanno preso parte alle proteste contro il piano di Altavilla, organizzate dai sindacati di base Usb e Cub.I manifestanti hanno dovuto ripiegare su piazza della Repubblica per via della chiusura di via Flavia, luogo dell'incontro. Allo stesso tempo, sono giunte 9 denunce nei confronti di altrettante persone che avevano preso parte ai blocchi autostradali del 24 settembre, durante lo sciopero dei lavoratori Alitalia.

