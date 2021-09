https://it.sputniknews.com/20210930/youth4climate-mario-draghi-incontra-greta-thumberg-13121222.html

Youth4Climate, Mario Draghi incontra Greta Thumberg

Youth4Climate, Mario Draghi incontra Greta Thumberg

Il presidente del Consiglio ha incontrato la giovane ambientalista assieme ad altre due attiviste alla prefettura di Milano, in occasione dell'evento in corso... 30.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-30T12:46+0200

2021-09-30T12:46+0200

2021-09-30T12:46+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/13121341_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_d3e36b43e1572132ea32fa44ac56185e.jpg

L'incontro fra il premier Mario Draghi e le eco-attiviste Greta Thumberg, Martina Comparelli e Vanessa Nakate, si è svolto giovedì mattina in forma privata a Palazzo Diotti, prima dell'inizio della Youth4Climate in corso oggi a Milano. E' durato circa mezz''ora, secondo quanto riferisce Palazzo Chigi. Il colloquio si è incentrato sull'impegno dell'Italia nella lotta ai cambiamenti climatici e nella riduzione delle emissioni inquinanti, sul piano nazionale, europeo ed internazionale, anche alla luce della presidenza italiana del G20 e della partnership con il Regno Unito per la Cop26.Prima dell'incontro Martina Comparelli e Vanessa Nakate hanno srotolato uno striscione con la parola d'ordine: "Un altro mondo è necessario". Non sono mancate, però, le contestazioni durante l'evento "Youth4Climate: Driving Ambition", che precede il summit di fine novembre a Glasgow e che ha visto la partecipazione di Sergio Mattarella e del primo ministro britannico Boris Johnson, oltre a quella del premier italiano. Il discorso di Draghi è stato infatti interrotto da alcuni manifestanti che per protesta hanno intonato l'inno "El Pueblo unido jamas serà vencido". La polizia ha caricato alcuni dimostranti mentre tentavano di bloccare l'accesso al Mico, dove è aperta la conferenza Pre-Cop 26. Il discorso di Mario Draghi"Questa generazione, la vostra generazione è la più minacciata dai cambiamenti climatici", ha affermato il presidente del Consiglio italiano nel suo intervento alla Pre Cop26, esortando ad affrontare immediatamente i costi della transizione ecologica per evitare i disastri dei cambiamenti climatici. L'obiettivo del vertice che si terrà a Roma a fine ottobre sarà quello di contenere il riscaldamento globale al di sotto di 1,5 gradi.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia