https://it.sputniknews.com/20210930/turchia-uomo-ubriaco-disperso-si-unisce-al-gruppo-di-ricerca-che-lo-stava-cercando-13120200.html

Turchia, uomo ubriaco disperso si unisce al gruppo di ricerca che lo stava cercando

Turchia, uomo ubriaco disperso si unisce al gruppo di ricerca che lo stava cercando

Martedì scorso, un uomo in Turchia ha involontariamente dato un nuovo significato all’antica massima di saggezza aristotelica che dice: “trova te stesso”. 30.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-30T18:40+0200

2021-09-30T18:40+0200

2021-09-30T18:40+0200

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/771/83/7718337_0:157:3081:1890_1920x0_80_0_0_0ff27f3c50ecd387965453491938ada0.jpg

Beyhan Mutlu, una cinquantenne di Inegol, nella provincia nord-occidentale di Bursa, in Turchia, aveva bevuto con gli amici nella foresta, secondo il Daily Mail. A un certo punto è scomparso e gli amici non sono riusciti a trovarlo.Presi dall’angoscia hanno chiamato la polizia e, rapidamente, in tutta l’aerea si è formata una raccolta di volontari e residenti locali che si sono uniti alle forze dell’ordine per ritrovare lo scomparso.Ad un certo punto, al folto gruppo di ricerca si è unito anche lo stesso Mutlu che, dopo un po’, a forza di sentire gridare il suo nome, si è fatto venire un dubbio e ha chiesto: “Un momento, ma chi stiamo cercando?”.Gli amici sono rimasti molto sorpresi e felici che Mutlu fosse sano e salvo, mentre la polizia ha faticato non poco a redigere il rapporto per ricostruire l’accaduto, prima di riportare a casa l’uomo.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo