Sarkozy e la campagna elettorale del 2021, l'ex presidente francese condannato ai domiciliari

Questa mattina, giovedì 30 settembre, è stata emessa la sentenza contro Nicolas Sarkozy per il caso Bygmalion.

Questo giovedì, l'ex presidente è stato definitivamente riconosciuto colpevole, insieme ad altri 13 imputati, giudicati responsabili di complicità nel caso Bygmalion.Nicolas Sarkozy è stato condannato a tre anni di reclusione, di cui due con la condizionale. La corte ha sentenziato che l'anno senza condizionale venga scontato agli arresti domiciliari con l'obbligo di braccaletto elettronico.L'accusa aveva inizialmente richiesto una pena di sei mesi di reclusione e sei mesi di condizionale, oltre ad una multa di 3.750 euro, ma la sentenza di questa mattina ha fissato la pena ad un anno di reclusione, agli arresti domiciliari con braccialetto elettronco, più due anni di condizionale.La sentenza è stata pronunciata in assenza dell'ex capo di Stato francese, rappresentato dal suo avvocato Me Thierry Herzog.

