https://it.sputniknews.com/20210930/salvini-la-droga-e-morte-la-lega-non-dara-mai-lok-alla-legalizzazione-13118524.html

Salvini: "La droga è morte, la Lega non darà mai l'ok alla legalizzazione"

Salvini: "La droga è morte, la Lega non darà mai l'ok alla legalizzazione"

Luca Morisi, ex capo della comunicazione e creatore della 'Bestia', è stato iscritto nel registro degli indagati, dopo il fermo, avvenuto lo scorso 14 agosto... 30.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-30T10:39+0200

2021-09-30T10:39+0200

2021-09-30T10:39+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/10437100_0:144:3128:1904_1920x0_80_0_0_9834c139186cdb354ef69b7f245b3423.jpg

"La droga è sempre morte. E non darò mai l'ok della Lega a qualsiasi idea di legalizzazione, consumo e vendita di droghe". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, riporta TgCom24.Le dichiarazioni del leader leghista arrivano mentre la Lega è travolta dallo scandalo Morisi, l'ex guru della comunicazione indagato per cessione di droga. Per Salvini, nei confronti della Lega è in atto un “trattamento arrogante e supponente”, come ha dichiarato mercoledì mattina a Radio Anch'io, sottolineando che l'attacco al suo partito "è qualcosa di indegno di un paese civile”.Poi ne rivendica la coerenza sul tema delle droghe, del consumo e della legalizzazione.“Lo Stato spacciatore lo combatto finché campo, perché la droga è morte, chi spaccia è un criminale”, aggiunge.Le indagini su MorisiLuca Morisi, ex capo della comunicazione e creatore della 'Bestia', è stato iscritto nel registro degli indagati, dopo il fermo, avvenuto lo scorso 14 agosto, di tre giovani rumeni in possesso di droga liquida, la cosiddetta 'droga dello stupro'.In due avrebbero accusato lo spin doctor della Lega di avergli ceduto la sostanza illegale. In seguito alle perquisizioni nell'appartamento di Morisi, sono stati trovati due grammi di cocaina, quantità compatibile con l'uso personale."Non ho commesso alcun reato, ma la vicenda personale che mi riguarda rappresenta una grave caduta come uomo", aveva commentato Morisi in una nota, chiedendo scusa a Salvini e alla Lega. I primi di settembre aveva rassegnato le dimissioni dal suo incarico.

https://it.sputniknews.com/20210929/sassari-arrestato-un-consigliere-comunale-di-anela-nella-sua-auto-trovato-un-chilo-di-droga-13106143.html

berlusconi 51 Certo ha ragione il capitonto.Lo stato spacciatore di droga no!!! Meglio che sia l'amico Morisi spacciatore e l'altro amico capo degli ultra milanisti,perchè fra amici le cose si dividonoo meglio si condividono 12

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia