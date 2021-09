https://it.sputniknews.com/20210930/salute-damato-nel-ssn-si-entri-con-contratto-a-tempo-indeterminato-13125205.html

Salute, D'Amato: "Nel Ssn si entri con contratto a tempo indeterminato"

Salute, D'Amato: "Nel Ssn si entri con contratto a tempo indeterminato"

L'intervento dell'assessore alla Salute della Regione Lazio per chiedere la stabilizzazione dei precari assunti durante l'emergenza sanitaria. 30.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-30T19:05+0200

2021-09-30T19:05+0200

2021-09-30T19:05+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/04/12791659_0:0:3036:1708_1920x0_80_0_0_595a20aa8ea5522118a5329fe5a5acc9.jpg

Assumere nel Ssn a tempo indeterminato e permettere alle Regioni di stabilizzare il personale precario assunto per l'emergenza Covid. Lo ha chiesto l'assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, nel suo intervento all'evento '20 di cardiologia all'VIII Padiglione', organizzato dal Policlinico Umberto I di Roma.Il dato "dimostra concretamente il lavoro fatto per aumentare la qualità dei servizi al cittadino e per salvare vite umane", sottolinea.Per D'amato, si tratta di una "grande sfida", che dovrà "puntare sicuramente su una rivoluzione digitale e sulla valorizzazione delle risorse umane", facendo tesoro del "lavoro fatto in questi mesi, ma con uno sguardo al futuro, e penso, ad esempio, alla teleassistenza per lo scompenso cardiaco".L'assessore ha inoltre fatto sapere, in una nota inviata ai media, che sono partite questa notte le prenotazioni della terza dose di richiamo del vaccino anti Covid nel Lazio. Sono già oltre 6 mila le prenotazioni degli over 80 che hanno ricevuto la seconda dose entro il 31 marzo 2021.I cittadini possono scegliere dove effettuare la dose di richiamo tra i centri vaccinali, le farmacie oppure contattando direttamente il proprio medico di famiglia. Nel Lazio, la dose di richiamo è già stata somministrata ad oltre 10 mila utenti super fragili (dializzati e trapiantati).

brenton cent Come sono stato curato dal mio virus dell'herpes Mi è stato diagnosticato l'herpes genitale per 2 anni e sto cercando una cura. Ho letto una testimonianza su questa piattaforma di una donna che è stata curata dal diabete con il dottor Ahmed Usman Herbal Medicine, dopo molte discussioni e alcune domande che ha preparato la medicina a base di erbe e ha chiesto il mio indirizzo. 3 giorni dopo ho ricevuto l'erboristeria e la sua segreteria compreso l'indirizzo email ufficiale del medico. Ho contattato il dottore attraverso la sua lettera e ho bevuto medicine a base di erbe per 21 giorni. Dopo aver terminato la medicina a base di erbe, ho fatto un test e il mio risultato IgG è stato confermato negativo senza alcun virus trovato nel mio sangue. Contatta il dottor Ahmed e lasciati curare. mandagli un'e-mail a; drahmedusman5104@gmail.com o inviagli un SMS WhatsApp +14436204203. Ha rimedi erboristici per diabete, epatite, cancro, leucemia, fibrosi 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia