Ricostruiti i volti di 3 mummie egiziane grazie al DNA - Foto

Gli scienziati hanno usato la tecnologia nota come fenotipizzazione forense del DNA. Con i dati genetici, si ricostruiscono le caratteristiche facciali ed altre caratteristiche fisiche. Tutti e tre i soggetti avevano capelli e occhi scuri e una carnagione olivastra. Inoltre, geneticamente erano più vicini agli attuali abitanti del Mediterraneo e del Medio Oriente che agli egiziani.Gli scienziati, che sottolineano che tratti come il colore della pelle e degli occhi possono essere identificati da marcatori nel genoma umano, evidenziano che il metodo potrebbe essere utilizzato oggi nella medicina legale. Le mummie sono state rinvenute ad Abusir el-Melek, un'antica città egizia a sud del Cairo. Vennero sepolte tra il 1380 a.C. e il 425 d.C. Nel 2017, i genetisti dell'Istituto Max Planck per la Storia dell'Umanità in Germania avevano isolato il loro DNA.

