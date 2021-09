https://it.sputniknews.com/20210930/ragazzo-escort-del-festino-a-casa-da-morisi-racconta-tutto-quella-notte-mi-ha-distrutto-la-vita-13117698.html

Festino a casa di Morisi, parla il ragazzo escort: “Quella notte mi ha distrutto la vita”

Festino a casa di Morisi, parla il ragazzo escort: “Quella notte mi ha distrutto la vita”

Nessuna costrizione, ma troppa droga assunta e, a un certo punto, la fuga e la chiamata ai Carabinieri. Il giovane escort smentisce le ricostruzioni apparse... 30.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-30T09:03+0200

2021-09-30T09:03+0200

2021-09-30T10:14+0200

social network

droga

lega

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/13070178_0:48:1188:716_1920x0_80_0_0_656e816dc63baacf278fe72a9480bdf1.jpg

In un’intervista in esclusiva su Repubblica, uno dei due ragazzi che ha partecipato al festino a base di droga nella casa di Luca Morisi, l’ex guru dei social della cosiddetta 'Bestia' di Salvini, racconta come sono andate le cose: nessun controllo casuale per strada, ma una notte da incubo, la fuga e la chiamata ai Carabinieri.La ricostruzione della giornataSecondo quanto racconta l’escort, il suo amico, anche lui romeno, iscritto a siti di incontri gay, e anche lui poco più che ventenne, era stato contattato da Morisi sul web e aveva pattuito 4.000 euro per una giornata al cascinale di Belfiore. L’ex spin doctor aveva versato 2.500 euro in anticipo, ma il resto “non è mai arrivato”.“All’inizio ci siamo divertiti tutti”, ma poi “ero devastato, ne ho consumata troppa. Mi ha preso male e a un certo punto, non so dire dopo quanto tempo, volevo andare via perché non mi sentivo bene. Gli altri due mi hanno detto di no”.La decisione di fuggireIn ansia per le sue condizioni e alterato dalla droga, il ventenne ha deciso di fuggire.È allora che l’amico e Morisi l'hanno seguito per fermarlo, ma sono arrivati i militari e hanno iniziato a fare domande.Il giovane ha riferito alla polizia di sentirsi male, di aver consumato droga, che gliel’aveva ceduta Morisi e che fosse pronto a far vedere dove si trovava in casa la cocaina.I Carabinieri sono saliti in casa di Morisi e il giovane gli ha indicato i piatti con la droga e il libro verde con il resto della cocaina.Una ricostruzione diversa da quella presentata sui giornali negli ultimi giorni, in cui si parlava di un controllo casuale all’auto dei due ragazzi di rientro dopo la giornata con Morisi.Il giovane ha deciso di parlare proprio per questo: “"Sono inca**ato per quello che sto leggendo sui giornali, le cose sono andate diversamente".

https://it.sputniknews.com/20210929/13102896.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

social network, droga, lega