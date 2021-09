https://it.sputniknews.com/20210930/problemi-di-volo-salta-lincontro-salvini-meloni-a-milano-13126209.html

Problemi 'di volo': salta l'incontro Salvini-Meloni a Milano

Un ritardo dei voli fa saltare l'appuntamento congiunto dei leader di Lega e FdI a conclusione della campagna elettorale di Milano. La Meloni assicura... 30.09.2021, Sputnik Italia

Salta l'incontro tra il leader della Lega, Matteo Salvini, e la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, programmato per l'evento di chiusura della campagna del centrodestra a Milano per Luca Bernardo.Salvini ha atteso fino alle 11:15, ma poi ha dovuto lasciare l'aula spiegando di dover prendere un treno per Roma dove, ha assicurato, vedrà la leader di FdI venerdì durante un evento unitario in programma a Roma.In una nota congiunta, Salvini e la Meloni hanno assicurato che l'incontro è saltato a causa di un ritardo aereo che ha impedito alla presidente di FdI di arrivare in tempo per l'evento."Nessuna polemica e zero tensioni: questa mattina non è stato possibile salutarci di persona per banali imprevisti con gli orari di aereo e treno, facilmente verificabili con una telefonata. Saremo insieme già venerdì a Roma", si legge nel comunicato.Giorgia Meloni ha voluto chiarire personalmente che la sua assenza è dovuta esclusivamente ad un disguido e non a tensioni politiche fra i du e partiti alleati.Le elezioni comunali di Milano si svolgeranno domenica 3 ottobre e lunedì 4 ottobre. Domenica, i seggi elettorali sono aperti dalle 7 alle 23, mentre lunedì dalle 7 alle 15, ultimo momento utile per esprimere le proprie preferenze. In caso di ballottaggio, si tornerà alle urne domenica 17 e lunedì 18 ottobre.

