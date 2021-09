https://it.sputniknews.com/20210930/no-vax-minacce-web-a-draghi-scattano-le-perquisizioni-13122929.html

No-Vax: minacce web a Draghi, scattano le perquisizioni

No-Vax: minacce web a Draghi, scattano le perquisizioni

L'attività di indagine ha permesso di rilevare profili social falsi intestati al premier. Nelle mire dei negazionisti sono finiti anche Mattarella e Speranza. 30.09.2021, Sputnik Italia

Il presidente del Consiglio Mario Draghi era finito nel mirino di No-Vax e negazionisti del Covid per le misure anti-contagio adottate dal governo. Il personale della Digos di Roma e dei compartimenti di Polizia Postale territorialmente competente ha effettuato, dalle prime ore di giovedì, quattro perquisizioni nei confronti di altrettante persone residenti in varie località del territorio nazionale.Secondo gli investigatori, gli indagati avrebbero avuto un ruolo significativo nella campagna d'odio veicolata sul web nei confronti del premier italiano e di altre personalità, condotta con insulti e minacce, in seguito all'adozione delle misure di contenimento della pandemia.La procura della Repubblica di Roma ha disposto perquisizioni personali, locali ed informatiche.Falsi profili intestati al premierL'attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma e condotta dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, dal Servizio della Polizia Postale e delle Comunicazioni e dalla Digos di Roma ha portato alla luce l'esistenza di profili falsi sui social intestati al premier. Inoltre, sono state individuate pagine che fanno esplicito riferimento al presidente del Consiglio e al suo operato istituzionale, dove compaiono espressioni offensive e minatorie.Anche Mattarella e Speranza nel mirino dei No-VaxNei confronti degli indagati sono stati acquisiti indizi rilevanti. Nell'analisi dei contenuti dei profili social è emerso il carattere negazionista e No-Vax degli indagati, che prendono di mira non solo il premier, ma anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro della Salute Roberto Speranza, in relazione alle misure introdotte per contrastare il diffondersi del Covid-19.

kk k una dittatura senza consenso non è una dittatura ergo devono inventarsi nemici per poi scatenare la reazioni illiberale e liberticida tipica del regime olodogmatico cabala lovers 1

kk k se li sono scritti da solo come ogni volta ahhh chi ce crede 0

