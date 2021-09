https://it.sputniknews.com/20210930/mantova-percepivano-indebitamente-il-rdc-234-denunce--13117563.html

Mantova, percepivano indebitamente il Rdc: 234 denunce

Mantova, percepivano indebitamente il Rdc: 234 denunce

Complessivamente, l'autorità giudiziaria recupererà una somma pari ad oltre 1,1 milioni di euro. 30.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-30T08:46+0200

2021-09-30T08:46+0200

2021-09-30T09:45+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/842/35/8423570_0:134:1281:854_1920x0_80_0_0_f3e6e2152c04e84b08278cdaed209208.jpg

La Procura di Mantova ha fatto scattare la denuncia per 234 persone, indagate per aver percepito indebitamente il Reddito di cittadinanza.Al Vaglio della procura ci sono le posizioni di ben 165 stranieri, a fronte di 69 cittadini italiani.Le indagini, portate avanti dai Carabinieri della compagnia di Mantova, hanno permesso di appurare che i denunciati, in molti casi, hanno dichiarato il falso in relazione alla loro situazione patrimoniale nel presentare la domanda per la concessione del reddito.In alcune altre situazioni, gli stessi hanno invece omesso di dichiarare le cause ostative al via libera.Verranno ora avviate le procedure necessarie per recuperare la somma complessiva di 1.150.000 euro circa, pari alla cifra del reddito di cittadinanza indebitamente percepito.

aidenzio 165 stranieri che mangiavano e bevevano sulla pelle degli italiani, grazie a questo stramaledetto governo adenzio 0

marco paradigma Gli stranieri senza reddito vanno deportati immediatamente, non messi a vitto sulle spalle degli italiani. Il M5s è peggio della sinistra nell'adempimento del giudaico piano Kalergi. 0

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia