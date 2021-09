https://it.sputniknews.com/20210930/lombardia-rissa-a-sprangate-in-strada-un-22enne-morto-e-un-ferito-13118833.html

Lombardia: rissa a sprangate in strada, un 22enne morto e un ferito

Una vera e propria spedizione punitiva quella di mercoledì notte a Passano con Bornago, nel milanese, a cui avrebbero partecipato una ventina di giovani. 30.09.2021, Sputnik Italia

Un ragazzo di 22 anni è stato ucciso a coltellate durante una rissa in strada tra due gruppi di giovani. Anche un minore di 16 anni è rimasto gravemente ferito alla testa, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'allarme è scattato dopo le 23 di mercoledì notte a Passano con Bornago, nel milanese, quando un residente ha segnalato alle forze dell'ordine disordini nel parco di via Vigna.Giunti sul luogo, i carabinieri hanno trovato il 22enne ancora in vita, con ferite da taglio al torace e diverse lesioni, forse dovute a colpi di spranga. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza, dove è morto poco dopo.Il sedicenne, invece, è stato portato da alcuni amici all'ospedale di Melzo in gravi condizioni per le ferite riportate alla testa. Sul posto, i militari hanno rinvenuto spranghe, bastoni di legno, sanpietrini, bottiglie e un coltello a scatto. Quest'ultima potrebbe essere l'arma del delitto.Le armi sono state poste sotto sequestro dai carabinieri della sezione Rilievi del Nucleo investigativo di Milano che, insieme alla compagnia di Pioltello, ha avviato una vera e propria caccia all'uomo per catturare il killer.

marco paradigma Troppo poche notizie. Sicuramente ci sono in mezzo zingari, albanesi o africani. Perciò meglio non dire per le autorità italiane. 0

