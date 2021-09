https://it.sputniknews.com/20210930/laustralia-recede-dal-contratto-di-fornitura-di-armamenti-con-la-francia-13127652.html

L’Australia recede dal contratto di fornitura di armamenti con la Francia

L’Australia recede dal contratto di fornitura di armamenti con la Francia

Intervista a Hugues Eudeline, ex comandante francese di sommergibili ed esperto del mondo cinese. 30.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-30T19:20+0200

2021-09-30T19:20+0200

2021-09-30T19:20+0200

francia

australia

interviste

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0d/12133164_0:158:3037:1866_1920x0_80_0_0_7e357d07daf5e62296c14ca3750a5aa5.jpg

Mi ha sorpreso questo cambiamento nella politica interna australiana perché per lungo tempo gli australiani non hanno voluto dei sistemi di armamenti nucleari, non volevano sommergibili con motori a propulsione nucleare perché erano contro il nucleare. In questo senso sono simili alla Nuova Zelanda anche se meno radicali. Volevano semplicemente un sommergibile tradizionale… Ora che l’opinione pubblica è cambiata, hanno deciso di passare a un sommergibile a propulsione nucleare. E in questo caso sembra logico che questo sommergibile venga acquistato da una nazione anglofona perché le preferenze dell’Australia si sono sempre rivolte verso quel mondo.Hanno bisogno di un alleato. E quando parlo di un alleato intendo che hanno bisogno di persone che dispongano di armi compatibili con le loro per semplificare le operazioni di logistica. Al momento hanno una visione molto precisa della guerra. Nel caso in cui dovessero entrare in guerra, dovranno disporre di siluri americani. Questo era stato pianificato anche per i sommergibili francesi: tutti i sistemi di armamento, per quanto ne so, dovevano essere americani. Mentre i siluri americani. Ma si sono spinti oltre perché ora si doteranno di un reattore nucleare che conferirà una mobilità tale che i sommergibili a propulsione tradizionale non possiedono. E se consideriamo le enormi distanze che caratterizzano un continente-isola come l’Australia non potevano che scegliere un reattore nucleare.Dunque sono accadute due cose: da un lato, gli australiani stanno accogliendo il nucleare e, dall’altro, gli americani sono d’accordo a vendere sommergibili a propulsione nucleare e a effettuare forniture di reattori.Non penso che vi sia qualcosa che preoccupi la Cina perché, a dirla tutta, la Cina si sta costruendo una flotta fenomenale che, molto probabilmente, ha intenzione di usare. Si tratta di un tema molto serio. Infatti, la flotta cinese è una dimostrazione del fatto che per i cinesi non esiste soltanto l’arcinoto Quadrilateral Security Dialogue che si sta trasformando piano piano in una alleanza militare. Di recente ci sono stati dei contatti diretti con i Ministeri della Difesa di India e Australia che fanno parte del QUAD. Si è tenuto un incontro dei 4 membri: India, Australia, Giappone e USA. Dunque, si tratta di un’alleanza che gradualmente si sta cristallizzando.Quanto all’Oceano Pacifico siamo piuttosto deboli. La nostra (francese, NdR) presenza nella regione è molto importante: deteniamo possedimenti nell’Oceano Pacifico e nell’Oceano Indiano. Tuttavia, da un punto di vista militare non contiamo molto. Si ricordi comunque che qualche mese fa una nostra portaerei si è diretta nell’Oceano Indiano per collaborare con l’India e che un nostro sommergibile nucleare si è recato nel Pacifico e nel Mar Cinese meridionale. È lo stesso sommergibile nucleare, l’Emeraude, che ha fatto tappa anche presso la città australiana di Perth.La Francia dispone di risorse limitate, ma ha dimostrato di essere pronta ad agire nella regione e di essere in grado di inviare anche proprie navi. Tuttavia, è indubbio che possano sorgere delle criticità a livello logistico. Di recente abbiamo concluso un accordo di logistica con il Giappone che riguarda però prevalentemente i mezzi dell’aviazione.Ritengo che l’Australia abbia preferito un alleato con cui potesse essere perfettamente compatibile a livello militare.

https://it.sputniknews.com/20210918/ministero-esteri-australia-rammarico-per-la-decisione-della-francia-di-richiamare-lambasciatore-12953274.html

https://it.sputniknews.com/20210921/si-e-rotto-qualcosa-commissario-ue-commenta-le-relazioni-con-lusa-dopo-laccordo-aukus-12991126.html

brenton cent Come sono stato curato dal mio virus dell'herpes Mi è stato diagnosticato l'herpes genitale per 2 anni e sto cercando una cura. Ho letto una testimonianza su questa piattaforma di una donna che è stata curata dal diabete con il dottor Ahmed Usman Herbal Medicine, dopo molte discussioni e alcune domande che ha preparato la medicina a base di erbe e ha chiesto il mio indirizzo. 3 giorni dopo ho ricevuto l'erboristeria e la sua segreteria compreso l'indirizzo email ufficiale del medico. Ho contattato il dottore attraverso la sua lettera e ho bevuto medicine a base di erbe per 21 giorni. Dopo aver terminato la medicina a base di erbe, ho fatto un test e il mio risultato IgG è stato confermato negativo senza alcun virus trovato nel mio sangue. Contatta il dottor Ahmed e lasciati curare. mandagli un'e-mail a; drahmedusman5104@gmail.com o inviagli un SMS WhatsApp +14436204203. Ha rimedi erboristici per diabete, epatite, cancro, leucemia, fibrosi 0

Superbianco Juden Palestine apartheid In Israele c'è un fiorente mercato di organi, vengono espiantati dai palestinesi che le squadre della morte ebreo-sioniste assassinano regolarmente, é a loro che deve rivolgersi, da quando non c'è piú Menghele sono i migliori in materia. 0

5

francia

australia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

francia, australia, interviste