https://it.sputniknews.com/20210930/la-domanda-di-carbone-russo-delleuropa-potrebbe-non-essere-soddisfatta---bloomberg-13123522.html

La domanda di carbone russo dell'Europa potrebbe non essere soddisfatta - Bloomberg

La domanda di carbone russo dell'Europa potrebbe non essere soddisfatta - Bloomberg

I produttori di energia nel continente sono costretti a chiedere alla Russia più carbone per alleviare la crisi energetica con l'arrivo dell'inverno e i prezzi... 30.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-30T14:21+0200

2021-09-30T14:21+0200

2021-09-30T14:26+0200

mondo

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/698/95/6989538_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_817c75d1fde08b79729f6b3fa4119874.jpg

Negli ultimi anni, però, la Russia ha tagliato sempre di più le forniture di carbone verso i Paesi europei.Ad affermarlo alla rivista Bloomberg sono stati i funzionari di due compagnie carbonifere russe.Secondo la rivista, dopo essersi in gran parte allontanata dal carbone negli ultimi anni, nel tentativo di rendere più verde la sua produzione di elettricità, l'Europa si trova ora di fronte ad una scelta molto complicata.I siti di stoccaggio di gas europei sono pieni solo parzialmente, dal momento che i fornitori di gas naturale liquefatto stanno favorendo l'Asia e le rinnovabili intermittenti non sono in grado di soddisfare completamente la domanda.Con l'avvicinarsi della stagione fredda, in cui sarà richiesto il massimo dai sistemi di riscaldamento invernale, ecco l'accrescersi della domanda e la conseguente dipendenza dalle fonti energetiche della Russia, fondamentali per tenere le luci accese.L'esperta ha chiarito che "ci vorrebbe anche la fornitura da altri paesi, ad esempio dagli Stati Uniti".Verso la rinascita del carbone in Europa?La domanda di petrolio, gas ed elettricità in continuo aumento in Europa ha portato negli ultimi tempi ad un ritorno in auge del carbone, trainato in parte dalla richiesta cinese.La questione è decisamente complicata e rende più difficoltosi i colloqui sul clima, a poche settimane dall'apertura della COP26 in programma a Glasgow.La Russia, terzo esportatore energetico mondiale, da parte sua, punta principalmente alle vendite ai maggiori acquirenti in Asia e aveva già da diversi anni tagliato le esportazioni di carbone verso il continente europeo, contestualmente alla chiusura delle maggiori centrali termiche a carbone del continente.A complicare le cose ci sono anche i rigorosi standard ambientali europei per la combustione del carbone, che rendono molto più difficile e dispendioso, in termini di tempo, per la Russia preparare forniture che soddisfino i requisiti di qualità europei.

https://it.sputniknews.com/20210930/europa-prezzi-gas-fanno-segnare-un-nuovo-record-superati-i--1150-dollari-per-1000-metri-cubi-13121456.html

pipino tante belle parole per poi tornare al carbone.....che l'europa dei cervelloni cominci a rendere sicuro l'uso del carbone e faccia apposite strutture invece di chiedere agli altri il carbone pulito da usare in centrali sporche.....👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨 1

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, economia