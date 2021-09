https://it.sputniknews.com/20210930/italia-russia-al-via-lanno-incrociato-dei-musei-con-un-vertice-a-milano-13125871.html

Italia-Russia, al via l'anno incrociato dei musei con un vertice a Milano

A Milano bilaterale fra i due ministri della cultura di Italia e Russia, Lyubimova e Franceschini: si apre l'anno incrociato dei musei Italia-Russia 2021-22.

Parte con il massimo delle aspettative e dell'interesse, dopo la pausa forzata causa covid, l'anno incrociato dei musei Italia-Russia.La cerimonia di inaugurazione si è svolta a Milano, con un vertice tra i due ministri della cultura ed i direttori dei maggiori musei di Italia e Russia."Il 2020 è stato un anno incredibilmente difficile e imprevedibile per l'intera comunità culturale. L'impossibilità di organizzare eventi dal vivo ha creato uno stimolo per la ricerca di nuove forme di interazione con il pubblico. E i musei in questo processo insolito, direttamente collegato alla trasformazione digitale, hanno assunto un ruolo di primo piano "- ha affermato Olga Lyubimova, ministro della cultura russo. Il Ministro ha espresso la sua gratitudine ai colleghi italiani per il loro sostegno nella realizzazione di questi eventi, e ha anche ringraziato i responsabili dei maggiori musei di Russia ed Italia, che si sono riuniti a Milano per discutere temi di attualità della cooperazione museale russo-italiana. Il ministro della Cultura italiano Dario Franceschini ha espresso l'auspicio che il vertice tra i direttori delle maggiori istituzioni museali dei due Paesi porti a nuove collaborazioni: "Registriamo un aumento del desiderio dei visitatori di accedere nuovamente alle istituzioni culturali ed i musei sono luoghi sicuri per questo", ha detto Franceschini.Gli eventiLa cerimonia di apertura dell'anno incrociato dei musei tra Italia e Russia a Milano è stata preceduta da due grandi eventi: l'inaugurazione della mostra "Russia ed Europa nel destino e nell'opera di Dostoevskij", organizzata in occasione del 200° anniversario della nascita dello scrittore, e un concerto di musica classica eseguita dai vincitori del Concorso Internazionale "Chaikovskiy"In Russia sono state aperte quattro mostre organizzate con la collaborazione di musei italiani:

nikita No, la prima cosa che si deve fare, è il riconoscimento del vaccino Sputnik in Italia. I musei ed i vari accordi possono e devono essere successivi. 0

