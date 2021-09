https://it.sputniknews.com/20210930/hawaii-erutta-il-vulcano-kilauea-codice-rosso-per-laviazione---video-13119638.html

Hawaii, erutta il vulcano Kilauea: codice rosso per l'aviazione - Video

Nel 2018, l'ultima grande eruzione del Kilauea aveva distrutto oltre 700 case, lasciando migliaia di residenti sfollati e decine di feriti. 30.09.2021, Sputnik Italia

Un allarme è stato emesso alle Hawaii a seguito dell'eruzione di uno dei vulcani più attivi dell'arcipelago, il Kilauea.Secondo l'US Geological Survey, l'eruzione è stata rilevata sul cratere di Halema'uma'u, nella sua caldera sommitale, situata nel Parco Nazionale dei Vulcani delle Hawaii.È stato inoltre rilasciato il codice rosso per il trasporto aereo nelle aree comprese intorno al territorio del vulcano.Sul web sono state pubblicate diverse immagini e sequenze video registrate sul posto, che mostrano flussi di lava che salgono dalla superficie del cratere.L'eruzione, come riferito dalle autorità locali, non è stata localizzata nei pressi di alcuna area residenziale e non si ritiene che l'attività rappresenti una minaccia per le abitazioni o per l'uomo.Kilauea aveva fatto registrare l'ultima importante eruzione nel 2018, lasciando 24 persone ferite e migliaia di residenti sfollati, mentre le loro case sono state distrutte dalla lava.Alcune attività minori sono state segnalate al vulcano ad agosto, a seguito di un'altra piccola, ma prolungata, eruzione, che si è svolta da dicembre 2020 fino a maggio di quest'anno.

