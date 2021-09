https://it.sputniknews.com/20210930/gkn-accordo-su-cig-per-32-lavoratori-di-azienda-dellindotto-fallita-a-giugno-13126801.html

Gkn: accordo su Cig per 32 lavoratori di azienda dell'indotto fallita a giugno

Gkn: accordo su Cig per 32 lavoratori di azienda dell'indotto fallita a giugno

L'accordo sulla cassa integrazione per cessazione dell'attività è stato firmato ieri da Ministero, Regione Toscana, azienda e sigle sindacali. 30.09.2021, Sputnik Italia

Riceveranno la cassa integrazione per cessata attività i 32 lavoratori di Easy Group, l'azienda di logistica e servizi dell'indotto della Gkn di Campi Bisenzio (Firenze) fallita lo scorso 18 giugno. L'accordo è stato sottoscritto ieri da Ministero, e da Regione Toscana, Fallimento Easy Group, Rsa, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Usb. Lo annunciano in una nota Fit-Cisl e Cisl. "Grazie a questo accordo" i lavoratori Easy Group "avranno la possibilità di beneficiare degli ammortizzatori sociali a cui altrimenti non avrebbero avuto accesso". Una firma che "rende inoltre giustizia alla Fit-Cisl, che in un volantino nell'estate scorsa auspicava esattamente questa conclusione e che per questo fu oggetto di attacchi duri, fino alla rimozione delle bandiere all'esterno della Gkn. Il fatto che oggi tutte le sigle abbiano condiviso questo accordo, conferma che, al di là delle strumentalizzazioni, quella era la strada da seguire per il bene dei lavoratori", conclude il comunicato. I licenziamenti GknLo stabilimento di Campi Bisenzio di proprietà del fondo Melrose ha annunciato via mail l'avvio della procedura di licenziamento ai 442 dipendenti di Gkn, alcuni giorni dopo lo sblocco dei licenziamenti. La decisione di chiusura ha scatenato le proteste dei lavoratori durante i mesi estivi per la riapertura della fabbrica e lo stop dei licenziamenti. Il 20 settembre il Tribunale di Firenze ha accolto il ricorso dei dipendenti e ha revocato i licenziamenti per la condotta antisindacale della multinazionale.

