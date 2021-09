https://it.sputniknews.com/20210930/germania-tornado-causa-almeno-sette-feriti-a-kiel---video-13116905.html

Germania, tornado causa almeno sette feriti a Kiel - Video

Almeno sette persone sono rimaste ferite a causa di un tornado verificatosi nella città di Kiel, nel nord della Germania. 30.09.2021, Sputnik Italia

Si registrano anche danni anche a diverse strutture, spazzate via dalla forza del tornado.Lo riferiscono questa mattina diversi media tedeschi, tra cui il quotidiano Bild.Secondo l'emittente locale NDR, il tornado ha colpito uno yacht club e ha provocato la caduta in acqua di diverse persone.Dal luogo dell'incidente sono state effettuate diverse riprese del tornado, che sono state immediatamente pubblicate sui social network.La Germania è stata colpita quest’anno da condizioni meteorologiche piuttosto strane, rispetto alla norma. Un altro tornado aveva colpito Grossheide ad agosto, danneggiando oltre 50 case, ma risparmiando misericordiosamente gli sfortunati inquilini.Ciò è avvenuto appena un mese dopo che i vicini stati del Nord Reno-Westfalia e della Renania-Palatinato sono stati colpiti da inondazioni che hanno causato quasi 200 vittime. I pubblici ministeri tedeschi hanno accusato il governo locale di non aver avvertito gli abitanti degli stati dell’imminente disastro, una mancanza di informazioni che si dicono abbia contribuito all’alto numero di morti, arrivando persino a parlare di omicidio colposo.

