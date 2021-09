https://it.sputniknews.com/20210930/francia-opzione-green-pass-fino-alla-prossima-estate-13115459.html

Francia, opzione green pass fino alla prossima estate

Francia, opzione green pass fino alla prossima estate

Il governo francese vuole lasciarsi la possibilità di utilizzare il green pass fino alla prossima estate, ha affermato Gabriel Attal, portavoce del governo... 30.09.2021, Sputnik Italia

Secondo le normative in vigore in Francia, il green pass (che indica il completamento dell'intero ciclo di vaccinazione contro il Covid-19 o un test negativo al coronavirus o la guarigione dalla malattia) può essere applicato in un certo numero di luoghi fino al 15 novembre.Ha notato che c'è motivo di ottimismo grazie alla vaccinazione, ma "gli ultimi 18 mesi hanno dimostrato che occorre sempre stare vigili".Il portavoce del governo ha precisato che a metà ottobre sarà presentato un disegno di legge che prevede la possibilità di proroga di tali misure.Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato a luglio che avrebbe esteso l'uso del green pass.Dal 9 agosto, in Francia, la certificazione verde è obbligatoria per sedersi in pub, bar, ristoranti, nonché per viaggiare in aereo e sui treni a lunga percorrenza.

