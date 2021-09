https://it.sputniknews.com/20210930/francia-260-persone-vaccinate-contro-il-covid-19-con-dosi-scadute-13120688.html

Francia, 260 persone vaccinate contro il Covid-19 con dosi scadute

Oltre 100 di questi vaccinati sono studenti dei licei del Dipartimento dell'Auvergne-Rhône-Alpes. 30.09.2021, Sputnik Italia

L'agenzia sanitaria regionale del dipartimento dell'Auvergne-Rhône-Alpes ha riconosciuto "un errore collettivo" commesso il 21 settembre, con 260 persone che si sono viste iniettare delle dosi di vaccino anti-Covid-19 la cui data di utilizzo raccomandata era già scaduta.Questo lotto di vaccini, scongelati il 6 agosto, si sarebbero in teoria potuti somministrare fino al 5 settembre, ma le dosi sono state utilizzate per le operazioni di vaccinazione tra il 7 e il 21 settembre su un centinaio di studenti di sette collegi della Loira.In un comunicato, l'Agenzia sanitaria regionale (ARS) ha specificato che non vi è alcun rischio identificato per la salute delle persone vaccinate con questo lotto.Tuttavia, le autorità hanno chiarito che non c'è alcuna garanzia dell'efficacia di queste dosi contro il Covid-19.I genitori degli studenti interessati sono stati avvisati e verranno loro proposte nuove date di vaccinazione, in quanto la loro precedente vaccinazione non è più considerata valida.L'Agenzia Regionale della Sanità parla di un problema di tracciabilità e annuncia di aver avviato un'inchiesta per identificare l'origine della disfunzione.Stando alle informazioni preliminari, le date di disgelo non sarebbero state segnate sulle fiale.

