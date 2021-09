https://it.sputniknews.com/20210930/finlandia-primo-paese-europeo-a-vaccinare-i-visoni-contro-il-covid-19-13126672.html

Finlandia primo Paese europeo a vaccinare i visoni contro il Covid-19

Finlandia primo Paese europeo a vaccinare i visoni contro il Covid-19

Finora nel Paese scandinavo non sono stati rilevati focolai significativi di coronavirus tra i visoni. 30.09.2021, Sputnik Italia

La Finlandia si appresta a diventare il primo paese dell'Unione europea a vaccinare contro il coronavirus i visoni negli allevamenti di animali da pelliccia.A dichiararlo, con un comunicato ufficaile, è stata l'Associazione finlandese degli allevatori di pellicce (FIFUR).L'Autorità alimentare finlandese, parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ha concesso l'approvazione per l'uso di un vaccino contro il coronavirus per il visone sviluppato nell'ambito di un progetto congiunto tra FIFUR e un gruppo di ricerca dell'Università di Helsinki.Il vaccino si chiama FurcoVac e il suo sviluppo è iniziato nell'autunno del 2020 per prevenire l'insorgere del coronavirus negli allevamenti finlandesi. Il progetto è stato interamente finanziato dalla FIFUR, che possiede tutti i diritti sul siero in questione.Da inizio pandemia la Finlandia non ha registrato nessun caso di infezione da coronavirus negli animali da pelliccia, tuttavia in Olanda e in Danimarca milioni di esemplari di visone sono stati abbattuti per prevenire l'insorgenza di focolai di coronavirus negli allevamenti.

