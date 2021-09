Expo Dubai ai blocchi di partenza: sostenibilità, resilienza e connessione tra popoli

https://it.sputniknews.com/20210930/expo-dubai-ai-blocchi-di-partenza-sostenibilita-resilienza-e-connessione-tra-popoli-13120350.html

Una grande festa nella notte di oggi darà il via ai sei mesi di Expo Dubai 2020. Dall’1° ottobre al 31 marzo milioni di visitatori sono attesi nella città degli Emirati Arabi Uniti per la prima Esposizione universale che si svolge in un Paese arabo.L’obiettivo dell’Esposizione di Dubai, rinviata a causa del Covid di un anno, è quella di creare connessioni e opportunità per far sbocciare il potenziale dei singoli e delle comunità e per creare un futuro migliore nel campo della sostenibilità, della mobilità, delle risorse ambientali e di quelle energetiche.Nella Wasl Plaza stasera sarà Andrea Bocelli ad aprire l’Expo, insieme alla popstar britannica Ellie Goulding, al pianista cinese Lang Lang, al cantante emiratino Ahlam Al Shamsi e alla libanese-americana Mayssa Karaa. Ospiti che, con la loro presenza, fotografano un’unione tra popoli e continenti.Sarà “la festa più grande del mondo”, secondo la ministra della Cultura Noura Al Kaabi, commissario del padiglione nazionale degli Emirati Arabi Uniti.Il Padiglione Italia: “La bellezza unisce le persone”Tra i 200 padiglioni che si potranno visitare a Dubai c’è anche quello italiano, che si candida a ospitare 25mila visitatori al giorno, cinque milioni da domani al 31 marzo. Si trova vicino a quelli di India, Germania, Arabia Saudita, Giappone e Stati Uniti.Il padiglione, che occupa 3.500 metri quadrati per 27 metri di altezza, ha impiegato materiali sostenibili, plastica riciclata, fondi di caffè e tre scafi di nave rovesciati per costruire il tetto.Un ambiente progettato da Carlo Ratti, Italo Rota, Matteo Gatto e F&M Ingegneria, che parla di Rinascimento italiano, con la replica in 3D del David di Michelangelo che troneggia nel 'Teatro della Memoria' e che parla di futuro, il tutto immerso nella “Bellezza”, altra parola chiave del Padiglione Italia.“Ma il David è anche messaggero di speranza, rappresentando lo sguardo sul futuro: oltre il male. Un futuro, quindi, nel quale l'Italia può giocare un ruolo decisivo a partire proprio da questo Expo a Dubai, il primo evento globale dopo la fase più acuta della Pandemia", ha aggiunto.Altro elemento sono i tre scafi di barca a vela rovesciati, tre gusci con la bandiera dell’Italia. Al loro interno tutti gli elementi dello slogan del Padiglione: “La Bellezza unisce le persone”.Il racconto del saper fare italianoTutto il racconto del Padiglione è stato immaginato come il viaggio di uno sguardo nella bellezza italiana: dal cinema al teatro, dai paesaggi alle imprese più innovative, dalle tecnologie d'avanguardia alla sostenibilità.E poi, all’uscita su grande schermo elettronico, il film di Salvatores, il Saper fare italiano, che racconta le Regioni italiane e le loro eccellenze.Il Padiglione Italia è stato premiato durante i Construction Innovation Awards come miglior progetto imprenditoriale dell'anno.“La ‘casa’ è stata pensata come uno spazio non solo espositivo, ma rappresentativo del migliore ingegno italiano, per offrire una memorabile esperienza ai visitatori e presentare al mondo competenze, talenti e ingegni multidisciplinari che possano diventare promotori di nuove opportunità formative, professionali e imprenditoriali” è la motivazione del premio.

