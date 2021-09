https://it.sputniknews.com/20210930/europa-prezzi-gas-fanno-segnare-un-nuovo-record-superati-i--1150-dollari-per-1000-metri-cubi-13121456.html

Europa, i prezzi del gas fanno segnare un nuovo record: superati i $1150 dollari per 1000 metri cubi

Europa, i prezzi del gas fanno segnare un nuovo record: superati i $1150 dollari per 1000 metri cubi

Il costo dei futures sul gas in Europa ha superato un nuovo record, superando i 1.150 dollari per mille metri cubi. 30.09.2021, Sputnik Italia

Dallo scorso mese di agosto il prezzo dei futures sul gas è più che raddoppiato, secondo quanto risulta dall'analisi dei dati di trading di ICE Futures.Sull'indice olandese TTF, l'hub europeo con maggiore liquidità, i futures hanno aperto le negoziazioni giovedì a un livello leggermente superiore ai 1.050 dollari per mille metri cubi, balzando in poche ore fino ad un massimo di 1.177,6 dollari per mille metri cubi.Il record precedente era stato raggiunto ieri, quando il prezzo dei futures di novembre aveva superato i 1.060 dollari per mille metri cubi.I prezzi del gas in Europa sono aumentati notevolmente nelle ultime settimane. All'inizio di agosto, il prezzo stimato dei futures più vicini sull'indice TTF olandese era di circa 515 dollari per mille metri cubi, cifra quasi raddoppiata alla fine di settembre.Secondo gli esperti, l'aumento dei prezzi dei futures sul gas in Europa è associato a diversi fattori, tra cui il basso livello di occupazione degli impianti di stoccaggio sotterranei del gas, l'offerta limitata dai principali fornitori e l'elevata domanda di gas nel continente asiatico.

