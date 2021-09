https://it.sputniknews.com/20210930/draghi-si-smarca-dalla-corsa-al-colle-e-avverte-i-partiti-non-si-possono-rinviare-le-cose-da-fare-13118676.html

Draghi si smarca dalla corsa al Colle e avverte i partiti: “Non si possono rinviare le cose da fare”

Il timore è che le amministrative e le loro ripercussioni possano congelare l’attività del governo, ma il premier fissa un calendario senza sosta. 30.09.2021, Sputnik Italia

Mario Draghi al Quirinale è ormai un ritornello che torna senza sosta. Ma è lo stesso premier che non vuole parlarne e che è infastidito dalle sollecitazioni che arrivano anche dai ministri.“E comunque non sono la persona giusta a cui rivolgere questa domanda”, dice in conferenza stampa.Svuotato il campo dal rebus Quirinale, però, per Draghi resta la preoccupazione che l’azione di governo possa rimanere impantanata.E per impedire che questo accada, già ieri, ha elencato le misure e i provvedimenti che l’esecutivo deve approvare e mandare avanti nei prossimi tre mesi. Un calendario senza sosta.L’avvertimento ai partitiDraghi, come di consueto, è stato molto chiaro sul futuro del suo governo: “Se perdesse la sua efficacia, perderebbe la sua ragione di esistere”.Parole come macigni, in cui la corsa al Colle non è neanche minimamente contemplata tra un impegno, una manovra e una riforma.Il premier ha già annunciato la delega fiscale in Cdm tra pochi giorni, la prima riunione della cabina di regia sul Pnrr, la legge sulla concorrenza, la legge di bilancio, il G20 straordinario sull’Afghanistan il 12 ottobre.Un’agenda fitta che non può essere rallentata da divisioni e terremoti politici, che potrebbero arrivare dopo le amministrative del 3-4 ottobre.

thor ....e certo che ha impegni: se non completa le riforme la uè non ci da i prestiti e quindi non riesce l'intento di svendere l'Italia al più presto! Un vile affarista, questo è! 0

antonio bonvecchio quello ci sottomette sempre più all' economiia USA sfruttatrice, massacrerà l' Italia, quel che resta diventerà Rockfeller - Rotschild ? 0

