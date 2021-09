Covid in Italia: 3804 nuovi casi, 50 decessi, tasso di positività a 1,2%

https://it.sputniknews.com/20210930/covid-in-italia-3804-nuovi-casi-50-decessi-tasso-di-positivita-a-12-13126542.html

Il bollettino sulla pandemia di Covid-19 trasmesso giovedì 30 settembre dal ministero della Salute mostrano un aumento di contagi e tasso di positività, decessi in calo e una diminuzione nei ricoveri in area medica e terapie intensive. Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 3.804 nuovi casi su 308.836 tamponi eseguiti fra molecolari e rapidi. Ieri i positivi erano 3.212 a fronte di 295.452 test effettuati. Il tasso di positività è in lieve aumento dall'1,1 all'1,2 per centoDiminuiscono a 50 i decessi, in netto calo rispetto ai 63 di ieri, mentre il numero di guariti o dimessi dagli ospedali passa a 5.714 rispetto ai 6.042 di ieri.Diminuisce a 94.308 il numero degli attuali positivi, con una variazione pari a -1.671 rispetto al giorno precedente.La regione con il maggior incremento dei casi è la Sicilia con 500 nuovi positivi, seguita da Veneto con 472 casi e Lombardia con 401.Per quanto riguarda i dati sulle ospedalizzazioni in terapia intensiva sono ricoverati 440 pazienti, 10 in meno rispetto a ieri, con 10 ingressi giornalieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.198, e sono 119 in meno rispetto a ieri.Con i dati odierni il bilancio della pandemia di Covid-19 in Italia si porta a 4.669.355 casi accertati, 130.921 decessi e 4.447.126 guariti.Intanto 84.612.928 sono le dosi di vaccino somministrate in totale fino ad oggi nel Paese; 42.417.178 persone (78,54% della popolazione over 12) hanno completato la vaccinazione. 71.611 persone hanno ricevuto la dose aggiuntiva.

