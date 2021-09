https://it.sputniknews.com/20210930/colloquio-putin-erdogan-discussa-possibile-cooperazione-militare-tra-russia-e-turchia-13123975.html

Colloquio Putin-Erdogan: discussa possibile cooperazione militare tra Russia e Turchia

Colloquio Putin-Erdogan: discussa possibile cooperazione militare tra Russia e Turchia

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato giovedì che Ankara potrebbe cooperare con Mosca sulla produzione di aerei militari, motori, navi da... 30.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-30T17:34+0200

2021-09-30T17:34+0200

2021-09-30T17:34+0200

mondo

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/882/25/8822575_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_760898ee2667229ff7dc92e70e08187d.jpg

"Il processo di acquisizione degli S-400 continua, non stiamo parlando di passi indietro. Abbiamo anche discusso di come possiamo portare avanti la cooperazione".Ad affermarlo è stato il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan all'emittente televisiva turca NTV.Erdogan ha sottolineato che Russia e Turchia stanno valutando "cosa si può fare in termini di produzione di aerei militari e motori".Recep Tayyip Erdogan ha aggiunto di aver discusso sulla possibile partecipazione della Russia alla costruzione di altre due centrali nucleari in Turchia con il suo omologo russo Vladimir Putin.La questione sirianaPer quanto riguarda la Siria, Erdogan ha affermato di aver discusso con Putin della necessità di trovare una soluzione "finale e sostenibile" ai problemi del governatorato siriano di Idlib.Erdogan ha riferito inoltre di aver invitato il presidente russo Vladimir Putin per una visita in Turchia nel prossimo futuro.I colloqui tra i due leader si sono svolti il ​​29 settembre presso la residenza di Sochi del presidente russo.

