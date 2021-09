https://it.sputniknews.com/20210930/branco-di-cinghiali-aggredisce-e-deruba-shakira-a-barcellona-13124707.html

Branco di cinghiali aggredisce e 'deruba' Shakira a Barcellona

Gli animali hanno attaccato la star in un parco e le hanno portato via la borsa

La cantante colombiana, con una serie di stories su Instagram, ha riferito che gli animali l'hanno aggredita e si sono portati via la sua borsa, prima di darsi alla fuga verso un bosco.La cantante colombiana, fortunatamente, è riuscita a tornare in possesso della borsa 'rubata' dagli aggressivi suini.In uno dei video si può vedere come Shakira, tenendo la borsa in mano e mostrandola alla telecamera, si lamenti di essere stata aggredita dai due animali.Shakira è solo l'ultima delle vittime dei sempre più aggressivi suini, che, negli ultimi anni, hanno invaso la capitale catalana.Nel 2016, la polizia spagnola ha ricevuto 1.187 segnalazioni di attacchi di cinghiali selvatici a persone e animali oresponsabili di rallentamenti del traffico cittadino.Nell'ultimo periodo, questi animali sono attratti sempre più spesso dalle città, dove si recano per cibarsi dei rifiuti lasciati per strada dagli esseri umani.Il loro numero è enormemente cresciuto negli ultimi anni in tutta Europa, con le ultime stime che parlano di oltre 10 milioni di unità in tutto il continente.

