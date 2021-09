https://it.sputniknews.com/20210930/berlusconi-smentisce-i-problemi-di-leadership-nel-centrodestra-mai-parlato-con-la-stampa-13127244.html

Berlusconi smentisce i problemi di leadership nel centrodestra: “Mai parlato con La Stampa”

Berlusconi smentisce i problemi di leadership nel centrodestra: “Mai parlato con La Stampa”

Nel colloquio riportato dal quotidiano torinese il Cavaliere bocciava un eventuale premieship di Salvini o Meloni e chiedeva a Draghi di restare al governo. 30.09.2021, Sputnik Italia

Con una nota secca e senza preamboli Silvio Berlusconi smentisce di aver rilasciato un’intervista a La Stampa in cui bocciava la leadership nel centrodestra e parlava in generale della mancanza di “statisti” a livello internazionale.“Il presidente Silvio Berlusconi non ha mai rilasciato alcuna intervista a La Stampa e smentisce le parole a lui attribuite”, recita la nota che è stata pubblicata anche sulla pagina Facebook di Forza Italia.Una reazione anche da Licia Ronzulli che su Twitter accusa chi vuole dividere il centrodestra: “Che tristezza i tentativi di disarticolare in tutti i modi il centrodestra, anche con frasi attribuite e inventate a 3 giorni dal voto…”I due passaggi che creano attritiIn particolare a destare la polemica le parole sulla mancanza di leadership dei suoi colleghi di sponda, Matteo Salvini e Giorgia Meloni.E poi il passaggio sulla Lega e il caso Morisi."Questa vicenda è un danno per Salvini e per la Lega. Quando c'è di mezzo la droga, poi, ci si fa sempre del male. Però se andiamo a vedere bene, alla fine il caso politico non esiste. Stiamo sempre a parlare di lesbiche e di omosessuali. In fondo Morisi che ha fatto? Aveva solo il difetto di essere gay".

